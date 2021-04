Da Lewis Hamilton for et par måneder siden satte sig til forhandlingsbordet for at få en ny kontrakt med Mercedes, forventede den syvdobbelte Formel 1-verdensmester en klækkelig lønforhøjelse.

Da forhandlingerne var slut, var englænderens hyre næsten halveret!

Coronakrisen kradser i Formel 1, og nu rammer den også kørerne. Det engelske magasin Business F1 fortæller, hvordan Hamilton i denne sæson har fået sin løn reduceret fra 36 millioner dollar (cirka 225 millioner kroner) til 20 millioner dollar (cirka 125 millioner kroner).

Hamilton tjener dog stadig mere end sine konkurrenter, og han har for nylig også overhalet fodboldspilleren David Beckham som den britiske sportsmand, der har tjent bedst gennem karrieren.

Ved siden af sin løn fra Mercedes-teamet har Lewis Hamilton indtægter fra blandt andre Tommy Hilfiger.

Hamilton er ikke den eneste Formel 1-verdensmester, der har måttet acceptere en markant lønnedgang i år. Sebastian Vettel, der vandt VM fire gange fra 2010 til 2013, har efter skiftet fra Ferrari til Aston Martin også fået halveret sin løn. Veteranen Kimi Raikkonen, der vandt VM 2007, er angiveligt også gået ned i løn med sin seneste Alfa Romeo-kontrakt.

De fleste Formel 1-kørere har betydelige indtægter ved siden af deres løn fra teamet. Lewis Hamilton har lukrative aftaler med blandt andre Tommy Hilfiger og Bose.

Det reducerede lønniveau i Formel 1-kommer efter coronasæsonen 2020, hvor sportens indtægter faldt markant på grund af færre løb, der næsten alle blev afviklet uden tilskuere.

Krisen har betydet, at de mindre teams nu er nødt til at kræve, at kørerne bidrager til budgettet. Det kostede for eksempel Kevin Magnussen og Romain Grosjean pladserne hos Haas, og de er nu afløst af Nikita Mazapin og Mick Schumacher, der begge har store sponsorer med.

Lewis Hamilton arbejder også sammen med hifi-producenten Bose.

I år kører Formel 1 for første gang under et såkaldt 'budgetloft', der begrænser hvert teams omkostninger til 145 millioner dollar (cirka 900 millioner kroner).

Kørerlønninger hører i år ikke under budgetloftet, men fra næste sæson arbejder Formel 1-organisationen på, at hvert team kun må have lønudgifter til begge kørere på samlet 30 millioner dollar (cirka 190 millioner kroner).