Romain Grosjean var meget tæt på at miste livet under søndagens Formel 1-løb i Bahrain, da han bragede ind i autoværnet.

Nu reagerer Haas-kørerens kone, Marion Grosjean, på ulykken for første gang. Det sker på det sociale medie Instagram.

'Tak til vores børn, der fik ham ud af ilden,' skriver hun eksempelvis i det lange opslag.

Efter kollisionen med autoværnet sad Romain Grosjean med flammer omkring sig i 20 sekunder, inden han på mirakuløs vis kunne kravle ud af bilen.

Kevin Magnussen skrev efterfølgende på Twitter, at alle burde sætte pris på, at Romain Grosjean kommer hjem til sin familie igen. De flotte ord takker Marion Grosjean ligeledes for i opslaget.

Hun tilføjer, at Romain Grosjean skulle bruge mere end et mirakel for at overleve.

'Tak til hans mod, hans ubarmhjertighed, hans styrke, hans kærlighed, hans fysiske træning, som sandsynligvis også holdt ham i live. Det krævede ikke et mirakel, det krævede flere. Kys.'

Franskmanden og Marion Grosjean mødte hinanden i 2008, og de blev gift fire år senere. De har tre børn sammen - to sønner og en datter. Drengene er syv og fem år, mens Camile er to år.

Foto: TOLGA BOZOGLU

Konen bruger ligeledes Instagram-opslaget til at takke den medicinske stab i Formel 1, der hjalp hendes mand i sikkerhed og videre på hospitalet efter ulykken.

Netop Formel 1's medicinske stab har efterfølgende sagt, at de ikke ville have haft en chance for at redde Grosjean, hvis han ikke selv var kravlet ud.

Teamkammeraten til Kevin Magnussen har givet en opdatering fra sygesengen, hvor han fortæller, at han er ved godt mod.