Det var tydeligt at høre på hans stemme.

Formel 1-stjernen George Russell var i panik i sekunderne efter sin kæmpe ulykke på sidste omgang af Australiens Grand Prix.

For efter en hård tur direkte i barrieren blev briten slynget ud midt på banen, hvor konkurrenterne kom blæsende forbi.

Og han var tydeligvis skrækslagen for at blive torpederet.

Først bankede Russell i væggen … Foto: Paul Crock/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Først bankede Russell i væggen … Foto: Paul Crock/AFP/Ritzau Scanpix

»Rødt flag, rødt flag, rødt flag, jeg er midt på banen!« skreg Russell på radioen.

»Rødt flag, rødt flag, rødt, rødt, rødt, rødt, rødt! Jeg er midt på banen, rødt!«

»F**king hell! Hvorfor tager det så lang tid?!« fortsatte han med panik i stemmen og heftigt åndedræt.

Mercedes-køreren ville omgående have rødt flag og dermed løbet stoppet.

… og så endte han midt på banen i sin forulykkede racer. Foto: Paul Crock/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere … og så endte han midt på banen i sin forulykkede racer. Foto: Paul Crock/AFP/Ritzau Scanpix

»George, er du okay?« lyder tilbagemeldingen fra Mercedes-teamchef Toto Wolff.«

»Ja, jeg er okay, men jeg er midt på banen halvvejs på hovedet,« svarer Russell tilbage og bander igen.

»Jeg tabte den fuldstændigt. Undskyld, gutter.«

Knap halvandet minut efter ulykken bliver han fortalt, at lægebilen er nået frem til ham. Se ulykken og hør kommunikation mellem Russell og teamet i videoen øverst.

Han var bange for at blive ramt af en konkurrent. Foto: Paul Crock/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Han var bange for at blive ramt af en konkurrent. Foto: Paul Crock/AFP/Ritzau Scanpix

Russell jagtede Fernando Alonso i kampen om sjettepladsen, da han mistede kontrollen over sin racer og forulykkede voldsomt på sidste omgang.

Heldigvis undgik han at blive ramt af en bagvedkørende konkurrent, og han kunne også selv forlade Mercedes-vraget.

Russells dramatiske exit fra løbet betød kæmpe oprejsning til danske Kevin Magnussen.

Du kan læse B.T.s dom over løbet LIGE HER.