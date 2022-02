»Jeg er faktisk ligeglad med det. Jeg er ligeglad med, om han kører eller ej.«

Så kontant er meldingen fra Jost Capito, når han kommenterer usikkerheden om Lewis Hamiltons fremtid i Formel 1. Det skriver Daily Mail.

Jost Capito er chef for Williams-holdet, og han mener, at det kan føre til noget godt, hvis den britiske superstjerne vælger at stoppe karrieren.

»De siger altid, at der ikke er nok plads til unge talenter. En person med syv verdensmesterskaber har gjort nok, og hvis han stopper, kunne det give noget plads.«

Der har været spekulationer om Lewis Hamiltons fremtid, siden han tabte 2021-verdensmesterskabet til Max Verstappen på sæsonens sidste omgang i Abu Dhabi sidste år.

Den 37-årige Mercedes-stjerne har således ikke vist sig offentligt eller givet interviews siden.

Jost Capito erkender dog også, at han vil blive skuffet, hvis Lewis Hamilton kører sin bil i garagen for sidste gang. Men det skyldes George Russell, som lige har skiftet Williams ud med Mercedes.

»Det ville være skidt for George. Så får han ikke chancen for at slå ham, og det tror jeg gerne, at han vil.«

Der går ikke ret lang tid, før Formel 1-verdenen får et svar på, om Lewis Hamilton fortsætter karrieren eller ej.

2022-sæsonen begynder nemlig om under to måneder i Australien.