Kevin Magnussens retssag med Formel 1-stjernens tidligere manager, Dorte Riis Madsen, kommer til at rumstere videre i det nye år.

Kevin Magnussen har som resten af befolkningen lagt både jul og nytår bag sig og kan nu se frem til en sæson, hvor han igen skal køre sig i stilling til en ny Formel 1-kontrakt.

Men ligesom sidste år kommer Kevin Magnussen også til at kæmpe uden for banerne, når retssagen mod hans tidligere manager, Dorte Riis Madsen, genoptages.

Det sker allerede på fredag den 5. januar, hvor Dorte Riis Madsens advokat, Martin Dahl Pedersen, og Kevin Magnussens ditto, Claus Barrett Christiansen, er indkaldt til et ’særligt forberedende retsmøde’ hos Københavns Byret klokken 13.15.

Af retslisten fremgår det, at retsmødet ikke er offentligt og vil blive afviklet via en mødetelefon, og dermed slipper Kevin Magnussen og Dorte Riis Madsen selv i første omgang for at møde frem i København.

Det var ellers oprindeligt meningen, at retssagen, hvor Dorte Riis Madsen har stævnet Kevin Magnussen for et ukendt millionbeløb, skulle afvikles for åbne døre den 11. januar, 16. januar og 18. januar.

Men nu skal advokaterne sammen med byretsdommer Karen Duus Mathiesen finde en ny plan for sagens afvikling. Det sker som konsekvens af, at Kevin Magnussen har valgt at inddrage sin forhenværende advokat Kristian Paaschburg i retssagen.

Derfor skal retten sikre, at Kristian Paaschburg også har mulighed for at møde op, når sagen genoptages i Københavns Byret senere i år. Årsagen til, at advokat Kristian Paaschburg bliver en del af sagen, er, at han i 2008 rådgav Kevin Magnussen i forhold til sagens afgørende stridspunkt, nemlig manageraftalen med Dorte Riis Maden. Her mener Kevin Magnussen ikke, at Kristian Paaschburg varetog racerstjernens interesser, men udformede en aftale, der tilgodeså Dorte Riis Maden.

Dermed vil Kevin Magnussen have sin tidligere advokat til at hæfte økonomisk, hvis han taber sagen mod Dorte Riis Madsen.

Det videre forløb i den bitre sag mellem Kevin Magnussen og hans tidligere manager afgøres dermed på fredag, hvor advokaterne skal finde en ny række datoer, erfarer BT. Det gør nu, at sagen igen risikerer at køre, mens Kevin Magnussen tager hul på en ekstrem vigtig sæson hos Haas-teamet, hvor han for alvor skal vise sit værd i håbet om en ny aftale med amerikanerne eller hos et team længere fremme i Formel 1-feltet.

Striden mellem Kevin Magnussen og Dorte Riis Madsen begyndte, da Formel 1-køreren fyrede sin manager i efteråret 2015. De to er dog aldrig blevet enige om, hvorvidt deres manageraftale, der løber frem til den 30. juni 2021, også juridisk er opsagt.

I manageraftalen står der blandt andet, at Dorte Riis Madsen har krav på 20 procent af alt, hvad Kevin Magnussen tjener. Samtidig strides de også om, hvorvidt Dorte Riis Madsen fortsat er medejer af det anpartsselskab, som finansierer Kevin Magnussens Formel 1-karriere.

Samme anpartsselskab var Dorte Riis Madsen tidligere direktør for, men nu drives og ejes det af Kevin Magnussen og hans mangeårige mæcén, milliardæren Anders Holch Povlsen.

Selvom Kevin Magnussen og Dorte Riis Madsen flere gange har mødtes i en lukket retsmægling hos Københavns Byret i anden halvdel af 2017, er det endnu ikke lykkedes dem at blive enige om et økonomisk forlig.

BT har forsøgt at få en kommentar fra sagens parter. Det har dog ikke været muligt at få en kommentar til denne artikel.