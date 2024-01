Efter et par skuffende sæsoner for Kevin Magnussen og det amerikanske Haas-hold i Formel 1 har holdejer Gene Haas valgt at skifte ud på posten som teamchef.

Günther Steiner er med øjeblikkelig virkning sat fra bestillingen. Han erstattes af japaneren Ayao Komatsu, oplyser Haas på sin hjemmeside.

Steiner har været teamchef på holdet siden 2014, men Haas har de seneste sæsoner haft svært ved at skabe en bil, som har kunne køre med om pointene.

Danske Kevin Magnussen er en af holdets to kørere, og han har kontrakt til og med den kommende sæson.

Komatsu er et velkendt ansigt hos Haas. Han har været med holdet, siden det i 2016 entrerede Formel 1, ligesom Steiner også har været det. Komatsu forfremmes fra en stilling som chefingeniør.

»Jeg vil gerne starte med at takke Günther Steiner for alt hans hårde arbejde gennem et årti, og jeg ønsker ham det bedste fremover,« lyder det fra holdejer Gene Haas til hjemmesiden.

»For at flytte os som organisation var det tydeligt, at vi er nødt til at forbedre vores præstationer på banen. Ved at ansætte Ayao Komatsu som teamchef har vi fundamental ingeniørviden helt inde i hjertet af ledelsen.«

Den 47-årige japaner har mere end 20 års erfaring fra Formel, hvor han har været involveret i såvel ledelse som ingeniørarbejde, skriver Haas-holdet.

»Vi er i en konkurrencebaseret verden. Vi har tydeligvis ikke været konkurrencedygtige nok på det seneste, hvilket har været kilde til frustration for os alle,« lyder det fra Komatsu.

Kevin Magnussen og co. havde en skuffende 2023-sæson, hvor det blot blev til 12 point for holdet fordelt på tre point til danskeren og ni point til hans tyske teamkammerat Nico Hülkenberg. Det placerede holdet sidst blandt de ti hold i feltet.

Det er de samme to kørere, som skal forsøge at løfte holdet i 2024. Magnussen kom til Haas i 2017 og var der frem til 2020. Efter et år uden for Formel 1 kom han fra 2022 tilbage til holdet.

Haas og resten af Formel 1-feltet indleder 2024-sæsonen med en testweekend i Bahrain fra 21. til 23. februar. Selve sæsonstarten sker samme sted i weekenden fra 29. februar til 2. marts.