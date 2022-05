Ud af det blå fik Kevin Magnussen i marts et opkald, som indeholdte en unik mulighed.

I røret på Magnussens telefon var teamchef for Haas, Guenther Steiner, som tilbød at danskeren kunne vende tilbage til Formel 1, efter russeren Nikita Mazepin blev smidt af holdet.

Men comebacket kunne muligvis ikke være blevet til noget. For der var en enkelt person, Magnussen først skulle forbi. Det fortæller Kevin Magnussen til Independent.

Kevin Magnussens kone, Louise Gjørup, skulle give grønt lys, før han kunne vende tilbage til sædet i Haas-raceren.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

»Jeg skulle snakke med min kone og se, om hun var med på det, fordi, når man er Formel 1-kører, er man nødt til at fokusere og bruge en masse tid på en selv, og når du har en familie kan det være svært,« siger han til mediet.

Selvom det kan blive udfordrende for familielivet i Magnussen-familien, har konen støttet beslutningen.

»Jeg havde hendes støtte, og jeg vågner stadig op og er overrasket over, at det er lykkedes. Det er en utrolig mulighed, og jeg kan ikke tro, hvor heldig jeg har været at komme tilbage til Formel 1,« siger han til mediet.

Og det er ikke kun Kevin Magnussen, der har været heldig at kunne vende tilbage til Formel 1. Magnussens hold, Haas, kan ligeledes være ganske tilfredse.

Foto: Luca Bruno Vis mere Foto: Luca Bruno

I denne sæson har Kevin Magnussen skrabet 15 point sammen i de første fire løb. I sæsonen 2020 fik han blot et enkelt point.

Til mediet fortæller den danske racerkører yderligere, at denne succes kan skyldes, at han nu føler sig mere fri i racerbilen, end han gjorde før comebacket.

Søndag kører danskeren sit næste Formel 1-løb, når feltet besøger Miami.