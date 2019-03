Kevin Magnussen fik en flot syvendeplads i lørdagens kvalifikation, og det var han glad for.

Alligevel var der malurt i bægeret, da Magnussen lavede en fejl i første set.

»Der gjorde jeg det lidt svært for mig selv. Det er første tidtagning, og man er lidt anspændt og lidt oppe at køre over at komme i gang, og jeg kom til at oversatse,« siger han til TV 3+. Magnussen fik dog oprettet på fejlen.

Magnussen var dog alt i alt glad med lørdagens resultat, som altså betyder, at han starter som syver, når Australiens Grand Prix for alvor sparkes i gang søndag morgen dansk tid.

Hvor godt, det kommer til at gå, er han dog ikke meget for at spå om.

»Det ved man aldrig, det er det evige spørgsmål,« siger han og tilføjer:

»Jeg er glad for i dag, og ser frem til i morgen.«

Magnussen afslørede desuden, at han følte sig tryg i sin nye bil og ingeniør. Du kan følge morgendagens løb live på B.T..