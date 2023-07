Der er jubel og glæde i familien Magnussen.

For Kevin Magnussen og hans kone Louise Gjørup Magnussen har udvidet familien.

Det skriver den danske Formel 1-stjerne på Instagram, hvor han byder lille Agnes velkommen til familien.

»Laura er nu storesøster. Velkommen til verden, Agnes. Vi elsker dig så højt,« skriver han.

Samtidig kalder han sin kone for en superstjerne.

I juni afslørede Kevin Magnussen i Viaplay-programmet 'Debrief med Kevin Magnussen', hvordan familien har set frem til øjeblikket.

»Ja, der kommer mere arbejde, nok mest for Louise må jeg nok indrømme, med alt det jeg er væk. Vi har det jo fantastisk, når vi er afsted sammen og har haft en rigtig fed oplevelse med at være forældre med den her livsstil,« sagde han dengang.

»Det har været en super nem beslutning at få en mere.«

Parrets første datter, Laura, kom til verden i januar 2021.

Kevin Magnussen har gang i en svær sæson i Formel 1, hvor han knap midtvejs i sæsonen kun har scoret to point og ligger nummer 18 ud af 20 i mesterskabet.

Samtidig må danskeren se sig overgået af holdkammeraten Nico Hülkenberg internt hos Haas.