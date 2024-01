Man kender ikke Kevin Magnussen for ret meget andet end motorsporten, men nu går han i en helt ny retning.

I Børsen fortæller Danmarks eneste Formel 1-kører, at han står bag åbningen af den brasilianske madkæde Oakberry, der sælger bowls og smoothies på acaibær.

Han Oakberrys adm. direktør og medstifter Georgios Frangulis, fordi han sponsorerer Haas-teamet, hvor Magnussen har kørt i mange år.

»Lidt for sjov sagde jeg: ‘I skal da åbne i Danmark.’ Han svarede, at der nok ville gå nogle år, så derfor sagde jeg: ‘Så lad mig åbne det.’ Det kunne jeg mærke, at han syntes kunne være fedt. Så vi snakkede videre, jeg fik min manager ind over, og det ene tog det andet, og nu sidder jeg sammen med Marcus og Lauritz med den her franchise,« siger Kevin Magnussen til Børsen og henviser til Lauritz Lynglund og Marcus Hjerrild, der står for den daglige drift.

Butikken er åbnet på Frederiksberg, mens Kevin Magnussen holder pause fra F1-verdenen, der starter op i den sidste del af februar.

Her skal han og teamet teste deres grej, før sæsonen rigtig begynder i starten af marts, hvor Bahrain Grand Prix står for døren.