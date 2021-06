Esteban Ocons nye Alpine-kontrakt har direkte indflydelse på Danmarks chancer for atter at få en kører med i Formel 1-feltet.

Den 24-årige franskmand forlængede i sidste uge sin kontrakt med det Renault-ejede team frem til 2025, og det er skidt nyt for Alpine Academy-køreren Christian Lundgaard.

Med Fernando Alonso på plads hos Alpine til udgangen af 2022, intern konkurrence fra akademi-klassekammeraterne Guanyu Zhou og Oscar Piastri og en uheldig start på årets Formel 2-sæson er Lundgaards Formel 1-chancer markant forringet.

Der opstår tidligst et ledigt Alpine-sæde i 2023, og det er sandsynligvis for sent for Lundgaard og Zhou, der allerede i år kører deres henholdsvis anden og tredje sæson i Formel 2.

Christian Lundgaard har flere gange testet Alpines Formel 1-biler, men med Esteban Ocons nye kontrakt med teamet får danskeren svært ved at få et fast sæde. Foto: Daniel Lundgaard / Grand Prix Photo Vis mere Christian Lundgaard har flere gange testet Alpines Formel 1-biler, men med Esteban Ocons nye kontrakt med teamet får danskeren svært ved at få et fast sæde. Foto: Daniel Lundgaard / Grand Prix Photo

Alpine-teamchef Laurent Rossi er klar over problemet, men siger om sine akademikørere:

»Vores pladser er besat for næste sæson. Men der er mulighed for at blive reservekører, og måske er der chancer i andre teams. Vi skal nok finde pladser til dem.«

For Frederik Vesti var Esteban Ocons nye Alpine-aftale i teorien godt nyt. Franskmanden er 'uddannet' i det Mercedes-juniorprogram, Vesti også er en del af. Nu ser Ocon ud til at satse sin fremtid på Alpine, og det burde åbne nye muligheder for den danske Formel 3-kører

George Russell overtager efter alt at dømme Valtteri Bottas' plads ved siden af Lewis Hamilton i Mercedes-teamet i 2022. Det betyder, at Vesti pludselig er den næste kører, Mercedes skal have placeret i Formel 1.

Frederik Vesti er nu det mest oplagte emne blandt Mercedes´ juniorkørere, men en samlet ottendeplads i Formel 3-mesterskabet er ikke imponerende. Foto: Grand Prix Photo Vis mere Frederik Vesti er nu det mest oplagte emne blandt Mercedes´ juniorkørere, men en samlet ottendeplads i Formel 3-mesterskabet er ikke imponerende. Foto: Grand Prix Photo

I modsætning til Alpine har Mercedes tre kundeteams, der benytter deres motorer. Her kan Mercedes måske placere Frederik Vesti – tidligere placerede man Ocon hos Force India og Russell hos Williams – men meget afhænger af den danske teenagers resultater: Hans nuværende ottendeplads i Formel 3-mesterskabet gør ham ikke til en oplagt Formel 1-kandidat.