14,2 millioner følgere på Instagram og formentlig verdens bedste Formel 1-kører.

Lewis Hamilton er ikke bare en, der går ubemærket hen, men nu har den britiske superstjerne eksperimenteret med at skrotte det soignerede look.

Så meget, at han næsten ikke er til at kende på to af sine seneste Instagram-opslag.

Du kan se det ene i bunden af artiklen.

Lewis Hamilton ved Fashion Awards i London i starten af december. Foto: WILL OLIVER Vis mere Lewis Hamilton ved Fashion Awards i London i starten af december. Foto: WILL OLIVER

Det har fået mange af hans følgere til at reagere på den nye hårstil.

'Elsker det. Du skal helt sikkert gå med det'.

'Hvorfor ser du så godt ud, mand?'

'Dit hår er dødt.'

'Løvernes konge.'

Lewis Hamilton og resten af Formel 1-feltet er stadig uden for sæson, men løbene går allerede i gang igen til marts, når årets første grandprix skal køres.

Det finder sted 15. marts i Melbourne i Australien.

Den 35-årige Lewis Hamilton har vundet VM hele seks gange.