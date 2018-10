Søndag klokken 19.45 tager Lewis Hamilton og resten af Formel 1-feltet hul på USAs grandprix, og det kan ende med at blive afgørelsen på VM-titlen.

Lewis Hamilton har nemlig skabt sig så stort et forspring, at hvis han vinder søndagens grandprix i Austin, Texas, og Vettel ikke bliver mere end nummer tre, så sikrer briten sig sin tredje VM-titel.

Og med en VM-titel følger den en præmiebonus.

Ifølge engelske The Sun står Lewis Hamilton til at snuppe en check på tre millioner pund, svarende til 25 millioner kroner, hvis han bliver verdensmester.

En god solid pengecheck for de fleste sportsstjerne, men for Lewis Hamilton er det faktisk ikke det store.

Briten er nummer 12 på Forbes' liste over de bedste betalte atleter i verden, og her har de briten noteret for en indkomst i omegnen af 331 millioner kroner, hvoraf de 273 millioner kommer fra løn og bonusser i forbindelse med jobbet som racerkører, mens resten kommer fra forskellige personlige aftaler.

BBC skrev tidligere i 2018, at Lewis Hamilton havde skrevet under på en ny kontrakt med Mercedes indtil 2020. I de to kommende sæsoner vil han være garanteret minimum 254 millioner kroner, mens beløbet kan stige yderligere.

