Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Først blev han hyldet. Så stod han med røde ører. Og så kunne han ånde lettet op og juble igen.

Det var et cirkus uden sidestykke, der udspillede sig i Formel 1 søndag aften.

Fernando Alonso kørte sig til tredjepladsen i Saudi-Arabien, men en straf uddelt i sekunderne efter, at han var blevet fejret på podiet, sendte ham ned på fjerdepladsen.

Indtil tre timer senere, hvor resultatet blev ændret igen. Sikke et kaos.

Fernando Alonso nåede at nyde champagnen på podiet. Foto: STR Vis mere Fernando Alonso nåede at nyde champagnen på podiet. Foto: STR

Den spanske veteran var i første omgang selv skyld i, at han var blevet straffet, da han før løbsstart havde det ene hjulsæt uden for startfeltet.

Det gav en fem-sekunders straf, som han fik overstået i forbindelse med pitstoprunden.

Men her opstod det andet problem. For Aston Martin-mekanikerne rørte ved bilen, mens de fem sekunder blev afsonet. Og det er forbudt.

Men Formel 1-dommerne valgte altså først EFTER løbet og podieceremonien at idømme Alonso endnu en straf for dén forseelse.

Og så lignede sporten ellers et cirkus som så ofte før, hvor ingen rigtigt kan finde rundt i de utallige regler, og fansene kunne stå forvirrede tilbage og kigge på det ændrede resultat.

Altså lige indtil Aston Martin appellerede den anden straf, fik medhold og fik Alonsos tredjeplads tilbage.

Så var kaosset ligesom fuldendt.

Men den gamle ræv fik da lov at smage champagnen – og han kan nu endegyldigt tage pokalen for sin podieplads nummer 100 i Formel 1 med hjem.

Kevin Magnussen gamblede med strategien og leverede et genialt træk i Saudi-Arabien. Du kan læse B.T.s dom over danskerens præstation lige HER.