Coronapandemien har skabt kaos i Formel 1.

Sidste år måtte man aflyse 13 af de planlagte 22 løb og med kort varsel og afvikle reserveløb på baner, der aldrig før var blevet brugt til Formel 1.

For at gennemføre sæsonen indførte man strenge covid-19 protokoller, der betød, at alle i det omrejsende cirkus – kørere, teamchef, mekanikere, journalister og fotografer – testes flere gange i løbet af hver weekend.

I alt gennemførte Formel 1 i 2020 78.000 covid-19 test, hvoraf kun 78 var positive. I år har man indtil nu gennemført 12.000 test, og positivprocenten er stadig 0,1.

Formel 1 gennemfører ved hvert løb 4-5000 coronatest af kørere, teampersonnel og pressefolk. Foto: Grand Prix Photo Vis mere Formel 1 gennemfører ved hvert løb 4-5000 coronatest af kørere, teampersonnel og pressefolk. Foto: Grand Prix Photo

I 2021 er der planlagt 23 løb, men Kinas og Canadas Grand Prix er allerede aflyst, og en række løb i anden halvdel af sæsonen – for eksempel Brasiliens og Singapores Grand Prix'er – er i farezonen. Som erstatning for løbene i Kina og Canada er Emilia Romagna og Tyrkiets Grand Prix optaget i VM-kalenderen.

De mange aflysninger og flytninger har sat de 10 teams under maksimalt pres. For et par år siden afviklede man tre løb lige efter hinanden, og det krævede så store ressourcer af alle involverede, at man besluttede, at to løb i træk fremover skulle være det maksimale.

Men på grund af coronapandemien har man i år måttet lave to af de såkaldte triple-headers – Belgiens, Hollands og Italiens Grand Prix'er i september, og USAs, Mexicos og Brasiliens Grand Prix'er i oktober/november er planlagt lige efter hinanden.

I denne weekend afvikles Portugals Grand Prix i Portimao, og i næste weekend køres Spaniens Grand Prix i Barcelona. Selvom det umiddelbart lyder som en overkommelig opgave at rejse de 1300 km mellem de to baner, er der også her tale om en enorm, logistisk udfordring.

De 10 teams har brug for cirka 600 chauffører, når deres trucks i de kommende dage skal køres fra Portimao til Barcelona. Foto: Grand Prix Photo Vis mere De 10 teams har brug for cirka 600 chauffører, når deres trucks i de kommende dage skal køres fra Portimao til Barcelona. Foto: Grand Prix Photo

Løbet i Portimao slutter søndag klokken 17 lokal tid, og herefter skal alle teams pakke biler og grej ned i deres transportere. Så starter turen nordpå mod Barcelona, hvor alt skal være på plads i paddocken i løbet af onsdagen.

Det betyder, at transporterne skal køre omtrent nonstop. Hvert team har omkring 20 lastbiler, og på grund af køre/hviletidsbestemmelser kræver de hver tre chauffører – hvert team har altså brug for omkring 60 lastbilchauffører. Med 10 teams er det cirka 600 chauffører!

Der kan kun være to personer i hver truck, så man indsætter også en specialbus med sovekabiner, der kører mellem transporterne, der så får udhvilede chauffører ombord, når der tankes.

Da transporterne skal krydse grænsen mellem Portugal og Spanien, skal alle chauffører coronatestes undervejs, og det øger kun presset på teamets logistikafdeling.

Her taler man om, at det rigtige race først starter, når der vinkes med det ternede flag efter løbet i Portimao!