Snart skal Kevin Magnussen i aktion igen. Den nye sæson af Formel 1 lurer lige rundt om hjørnet.

Hovedpersonen selv glæder sig til at komme bag rattet igen. Og i denne sæson bliver det også i en ny Haas-bil, som er noget andet, end den han har været vant til.

»Det er en helt ny bil, så der er mange forskelle. Den føles stadig god, og det er noget, man håber på. At man føler sig hjemme, og at den ikke er underlig at køre eller har dårlige karakterer. Den opfører sig ordentligt og føles rigtig god. Det er svært at sige, hvordan de andre biler føles. De kan jo føles endnu bedre.«



Sådan lyder det fra den danske racerkører i Cirkusbygningen onsdag aften, hvor han sammen med teambossen Günther Steiner er hovedpersonen i et talkshow om netop Formel 1 og Haas inden den kommende sæson.

Jeg kan mærke, at teamets forståelse af mig som kører og person vokser. Kevin Magnussen om tiden i Haas



En sæson, hvor Kevin Magnussen spår, at der igen bliver kamp om pladserne i midterfeltet. Haas sluttede sidste sæson som nummer fem, og det er selvsagt i den ende, teamet stiler efter at slutte igen.

Konkurrencen kan dog godt gå hen og blive hård, tror Kevin Magnussen.

»Jeg kunne godt forestille mig, det bliver endnu mere intenst. Sidste år var det meget Haas og Renault, der var oppe foran. Så begyndte Force India at blande sig, og nogle gange Toro Rosso, hvor jeg tror, i år bliver det mere samlet fra start,« lyder det fra Kevin Magnussen.



Han har været i Haas siden starten af 2017 efter at have kørt for McLaren og Renault.

Kevin Magnussen var en populær mand onsdag aften forud for talkshowet i Cirkusbygningen. Foto: Tariq Mikkel Khan Vis mere Kevin Magnussen var en populær mand onsdag aften forud for talkshowet i Cirkusbygningen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Og Kevin Magnussen kan godt mærke en forskel i forhold til, at han har været ved det amerikanske team i en længere periode efterhånden.

»Det er det første team i hele min karriere, hvor jeg har været mere end ét år. Det er virkelig en fed ting at få den rutine og erfaring med et team og virkelig komme tæt på hinanden og lære hinanden at kende,« siger Kevin Magnussen og uddyber:

»Jeg har været vant til bare at skifte team efter et år, fordi jeg enten er rykket op i en ny klasse eller har skiftet team i Formel 1. Jeg er virkelig kommet tæt på teamet, og jeg føler, de også har lært mig at kende. Det er rigtig fedt,« siger den danske Formel 1-kører.



For Kevin Magnussen gør det også noget for ham personligt som kører, at der kommer en større og større indbyrdes forståelse af hinanden mellem ham og teamet.

Kevin Magnussen under en test i Barcelona. Foto: ALBERT GEA Vis mere Kevin Magnussen under en test i Barcelona. Foto: ALBERT GEA

»Jeg kan mærke, at teamets forståelse af mig som kører og person vokser, og jeg kan læne mig op ad deres forståelse af mig og stole mere på at de ved, hvad jeg har brug for i bilen. Det giver en tryghed, og omvendt kan jeg mærke, teamet føler sig mere trygge ved mig,« siger Kevin Magnussen.



Første opgave i den nye sæson bliver i midten af marts, hvor det går løs ved Grand Prix i Australien. Og her har Kevin Magnussen opskriften klar på, hvordan holdet skal forbedre sig i den kommende sæson.

»Først og fremmest skal vi forsøge at skrue hjulene ordentligt på til det første løb. Det ville være en god start,« siger Kevin Magnussen med et kækt smil med henvisning til løbet i Australien sidste år, hvor hjulene ikke var sat ordentligt på.

»Udover det tror jeg bare, man tager den erfaring man har fået og analyserer de dårlige erfaringer, man har fået og ser, hvordan man kunne have gjort det bedre og skriver det bag øret, så man handler anderledes, når man kommer i en lignende situation,« siger den danske racerkører.