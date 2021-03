Formel 1-sæsonen 2021 starter i dag, og allerede nu går kampen om pladserne i 2022-sæderne også i gang.

Forudsat han lever op til forventningerne i Alpine Academy – det vil sige, han er med i titelkampen i Formel 2 2021 – vil Christian Lundgaard være en af jokerne i den kommende kørerkabale.

Men han er hæmmet af, at Alpine ikke længere har nogen kundeteams, der benytter deres motorer.

Hos Alpine forsøger man at lyde tapper og snakker om, at man nu kan fokusere 100 procent på sit eget team. Men realiteten er, at man savner indkomsten fra kundemotorer, og man lider under, at man kun får udviklingsdata fra to biler (mens Mercedes, Ferrari og Honda får fra henholdsvis otte, seks og fire biler).

Alpine mangler et sted at placere sine juniorkørere Peter Nygaard

Og så mangler man et sted at placere sine juniorkørere. Store Formel 1-teams færdiguddanner traditionelt deres juniorkørere hos et af deres kundeteams. Men uden kundeteams får Alpine et stort problem i 2022, hvor både Lundgaard og akademi-klassekammerat Guanyu Zhou efter henholdsvis to og tre Formel 2-sæsoner ventes Formel 1-klar.

Så hvad er mulighederne for Alpine-juniorerne? Et F1-sæde 2022 til Lundgaard kræver efter alt at dømme en kædereaktion, der skal starte hos Mercedes.

Her har både Lewis Hamilton og Valtteri Bottas kontraktudløb. Finnen får traditionelt kun etårige aftaler, men det var overraskende, at Hamilton ved kontraktfornyelsen for nylig kun bandt sig for 2021.

De kortvarige Mercedes-kontrakter antyder, at et af sæderne bliver ledige til 2022. For lige at slå det fast: Mercedes-junior Frederik Vesti er, uanset hvor godt han klarer sig i den kommende Formel 3-sæson, ikke kandidat til et Mercedes-sæde i 2022. Og det er Christian Lundgaard som Renault-junior naturligvis heller ikke.

Mercedes er en central spiller i Lundgaards kamp for at køre i Formel 1 2022 Peter Nygaard

Men alligevel er Mercedes en central spiller i Lundgaards kamp for at køre i Formel 1 2022. For medmindre det lykkes Mercedes at stjæle Max Verstappen fra Red Bull, vil de besætte et ledigt sæde med enten Esteban Ocon eller George Russell.

Begge er tidligere Mercedes-juniorkørere, og de er stadig bundet til det tyske mærke. Ocon er udlånt til Renault/Alpine på en toårig aftale, der udløber efter denne sæson. Hvis Mercedes kalder ham tilbage, vil det være et drømmescenarie for Lundgaard: Et ledigt Alpine-sæde ved siden af Fernando Alonso.

Hvis Mercedes i stedet satser på Russell – og det er det mest sandsynlige – efterlader den unge englænder et ledigt sæde hos Williams.

Det tidligere topteam Williams har udviklet sig til et juniorhold for Mercedes. Det var her, man hentede Bottas i 2017 og det er her, Russell har tilbragt de seneste to år. Altså ikke umiddelbart et logisk sted at placere en Alpine-junior, men chefen for Alpine Academy, Mia Sharitzman, har for nylig luftet muligheden for at udlåne en kører til et andet team.

Her er Williams faktisk den oplagte løsning, og der har været rygter om, at Williams vil skifte motorleverandør fra Mercedes til Renault. Det er lige nu ikke videre sandsynligt, og vil i alle tilfælde kræve, at tyskerne indvilger i at opløse en bestående kontrakt.

Det lyder vanvittigt – men der skal ske 'noget' hos Mercedes, før Alpine-junior Lundgaard er med i Formel 1-feltet 2022.