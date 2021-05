I januar blev han udnævnt til juniorkører hos Mercedes – i denne weekend starter han sin Formel 3-sæson ved Spaniens Grand Prix i Barcelona: 19-årige Frederik Vesti liner op til at køre i Lewis Hamiltons hjulspor.

Vesti gjorde for alvor opmærksom på sig selv, da han i 2019 dominerede FIAs regionale Formel 3-serie ved at vinde 13 af de 23 løb. Han kørte for det italienske Prema Powerteam, og samarbejdet fortsatte sidste år i den internationale serie.

Prema Powerteam er Formel 3s absolutte tophold, der har vundet mesterskabet hvert eneste år siden 2012. De dominerede også i 2021, hvor australieren Oscar Piastri vandt mesterskabet, mens Vesti blev nummer fire.

Umiddelbart var det skuffende, at Vesti endte bag begge sine Prema-teamkammerater, Piastri og Logan Sargeant (nummer tre), men det er værd at bemærke, at danskeren sluttede sæsonen som hurtigste kører i mesterskabet med sejre i de to sidste afdelinger i henholdsvis Mugello og Monza.

Frederik Vestis skifte til ART Grand Prix skyldes blandt andet hans position som juniorkører for Mercedes. Foto: Grand Prix Photo Vis mere Frederik Vestis skifte til ART Grand Prix skyldes blandt andet hans position som juniorkører for Mercedes. Foto: Grand Prix Photo

»Da sæsonen sluttede, var jeg kun 17 point fra mesterskabet – inden de sidste løb var afstanden 70 point. Jeg hentede mange point på kort tid, og det synes jeg understreger mit potentiale og min mentalitet,« siger Vesti til Formel 3-mesterskabets officielle website.

På baggrund af den stærke sæsonafslutning var det overraskende, at Vesti forlod Prema Powerteam for at skrive 2021-kontrakt med ART Grand Prix - som Christian Lundgaard kører for i Formel 2.

Det var Mercedes, der pressede på for at få Vesti til ART Grand Prix. Danskeren kom ind hos Mercedes i januar, og hans forgænger i juniorprogrammet, den nuværende Williams-Mercedes Formel 1-kører George Russell, vandt både Formel 3- og Formel 2-mesterskaberne med ART Grand Prix. Mercedes' nuværende Formel 1-kørere, Lewis Hamilton og Valtteri Bottas, har også begge en fortid i det franske team.

»Jeg kan jo se, hvad George (Russell) har fået ud af det hos ART og Mercedes – det kan jeg vel også gøre?« siger Vesti.

Mercedes er det helt rigtige program for mig Frederik Vesti

»Jeg har været ekstremt glad for min tid med Prema, og jeg har lært en masse. Men hvis man skal udvikle sig, skal man søge nye udfordringer.«

Vesti og hans manager, Dorte Riis, der for 10 år siden førte Kevin Magnussen frem mod Formel 1, arbejdede længe på at blive optaget i Mercedes' eksklusive juniorprogram. Undervejs har der været tilbud fra andre Formel 1-team, men Vesti og Riis havde is i maven.

»Jeg er vildt stolt over at have ventet på den helt rigtige mulighed,« siger Vesti. »Det her er det rigtige program for mig. Jeg kørte en række sessions i Mercedes' simulator sidste år, og det gav mig mulighed for at vise mit potentiale.«

I Mercedes' Formel 1-team vil man bruge de kommende måneder på at se Vesti an. Indstillingen er, at danskeren skal fokusere på Formel 3, og man har ingen aktuelle planer om at slippe ham løs i en af teamets Formel 1-biler.

Formel 3 2021 Formel 3 2021: 07-09/05: Barcelona, Spanien 25-27/06: Paul Ricard, Frankrig 02-04/07: Red Bull Ring, Østrig 30/07-01/08: Budapest, Ungarn 27-29/08: Spa-Francorchamps, Belgien 03-05/09: Zandvoort, Holland 22-24/10: Austin, USA

FIAs internationale Formel 3-mesterskab afvikles i år i sammenhæng med syv Formel 1-grandprixer, og hver weekend vil der være tre løb.