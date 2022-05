Hvem bestemmer mest på et Formel 1-hold – marketingafdelingen eller ingeniørerne?

Det har de mangedobbelte verdensmestre fra Williams fundet ud af, efter et opsigtsvækkende dilemma er dukket op for holdet.

I et forsøg på at spare på bilens vægt og dermed køre hurtigere ønskede holdets ingeniører nemlig at skrabe al malingen af bilen, så kun den rå kulfiber stod tilbage.

Men det satte marketingafdelingen en stopper for.

Det ikoniske team ville jo miste sin identitet, hvis ikke bilens bemaling skreg 'det her er en Williams!'

»Det er selvfølgelig et kompromis, for bilen skal have en synlig identitet, men samtidig ønsker sponsorerne jo også, at bilen skal være så hurtig som muligt,« fortæller Dave Robson, der er ansvarlig for bilernes performance, ifølge motorsportsmediet Autosport.

Danske Bang & Olufsen har blandt andre en prominent fremtoning på Williams-bilerne.

Williams har allerede – ligesom flere af de andre hold – fjernet noget af malingen fra deres biler siden sæsonstart, fordi de gerne vil have bilerne ned på minimumsvægten på 798 kilo.

Til venstre Williams-bilen i Bahrain. Til højre i Italien, hvor man kan se den rene kulfiber flere steder. Foto: Miguel Medina/AFP/Hamad I Mohammed/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Til venstre Williams-bilen i Bahrain. Til højre i Italien, hvor man kan se den rene kulfiber flere steder. Foto: Miguel Medina/AFP/Hamad I Mohammed/Reuters/Ritzau Scanpix

Dave Robson vil ikke afsløre, hvor meget vægt holdet har sparet ved at fjerne dele af bemalingen, men han kalder det »meningsfuldt«.

Formel 1-hold er konstant på jagt efter at kunne køre bare få tusindedele af et sekund hurtigere, så selv 350 grams besparelse på malingen, som Aston Martin tidligere har afsløret, at de har sparet, kan gøre en stor forskel på omgangstiderne.

Spoler man tiden 88 år tilbage, var samme dilemma efter sigende årsag til, at Mercedes i 1934 fik det nu legendariske tilnavn 'Sølvpilene'.

Dengang skulle bilerne holdes under en maksimumvægt, men Mercedes-bilerne var lige over grænsen.

Holdet skrabede den hvide maling af, så det sølvfarvede aluminiumkarosseri stod skinnende tilbage.

Og da en af holdets kørere vandt løbet på den krævende Nürburgring-bane, var legenden om 'Sølvpilene' født.