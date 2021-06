Magtskiftet er en realitet.

Efter syv år som Formel 1's absolutte topteam er Mercedes nu blevet overhalet af Red Bull-Honda. Beviset kom under lørdagens kvalifikation til Frankrigs Grand Prix på Paul Ricard-banen, hvor Red Bulls førstekører, Max Verstappen, tog pole position; et kvart sekund hurtigere end Mercedes' Lewis Hamilton.

Red Bull har vundet de seneste løb i Monte Carlo (Verstappen) og Baku (Sergio Perez), men det skete på to af VM-seriens mest specielle baner. Det var ventet, at Mercedes ville bryde tilbage, da man i denne weekend for første gang i seks uger igen skulle køre på en almindelig racerbane.

»Paul Ricard er en bane, der normalt ikke passer os særligt godt, men indtil nu har det været en positiv weekend,« sagde Verstappen efter kvalifikationen.

Max Verstappen på vej mod pole position på Paul Ricard-banen. Foto: Grand Prix Photo Vis mere Max Verstappen på vej mod pole position på Paul Ricard-banen. Foto: Grand Prix Photo

»Men i dag uddeles der ikke point – jeg skal gøre arbejdet færdig i morgen og snuppe de 25 point, jeg mistede i Baku,« fortsatte Verstappen med henvisning til den punktering, der kostede ham sejren for 14 dage siden.

Hamilton var lettet over at redde andenpladsen i kvalifikationen og dermed en startplacering i første række.

»Det har været en hård weekend. Vi har lavet utrolig mange ændringer på bilen i løbet af træningen og er endt omtrent der, hvor vi startede. Tillykke til Max – han gjorde det godt. Jeg elsker den kamp, vi har gang i og ser frem til løbet i morgen. Men det bliver en … udfordring,« sagde englænderen.

Anden startrække er også fyldt af Mercedes og Red Bull. Hamiltons Mercedes-makker, Valtteri Bottas, starter fra tredjepladsen, mens Perez, der arvede sejren i Baku, da Verstappen punkterede, holder i fjerde position.

Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) crashede under kvalifikationen og skal derfor starte Frankrigs Grand Prix fra sidste række. Foto: Grand Prix Photo Vis mere Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) crashede under kvalifikationen og skal derfor starte Frankrigs Grand Prix fra sidste række. Foto: Grand Prix Photo

Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) leverede en positiv overraskelse ved at kvalificere sig til at starte sit hjemmebane-grandprix fra tredje række ved siden af Carlos Sainz Jr (Ferrari).

Gaslys teamkammerat Yuki Tsunoda crashede under kvalifikationen og skal starte bagerst. Kevin Magnussens afløser hos Haas-Ferrari, Mick Schumacher, ramte også barrieren, men havde forinden sat en tid, der sikrede ham en 15.-plads på startgridden.