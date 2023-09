Den spanske tv-kommentator Antonio Lobato er i disse dage havnet i massiv modvind.

Det er sket i kølvandet på en kommentar, han kom med under dækningen af det japanske grandprix, skriver Sports Illustrated.

I nedtakten blev Michael Schumachers navn nævnt, og efterfølgende sagde én af kommentatorerne:

»Adrian Newey (Red Bull-ingeniør, red.) ryster, fordi Antonio Lobato kommer.«

Og det fik Lobato til at komme med den joke, mange finder yderst upassende:

»Lad Michael ryste … Eller. Ikke Michael. Han kan ikke ryste,« lød det på direkte tv.

Michael Schumacher kom alvorligt til skade under en skiulykke tilbage i 2013. Meget lidt er kommet ud om hans tilstand, og kun de allernærmeste ved, præcis hvordan han har det.

Formel 1-legendens søn kom med en klar indikation, da han i en dokumentar om Michael Schumacher sagde, at han ville have elsket at tale om Formel 1 med sin far.

Michael Schumacher kom alvorligt til skade i en ulykke tilbage i 2013. Foto: Itsuo Inouye/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Michael Schumacher kom alvorligt til skade i en ulykke tilbage i 2013. Foto: Itsuo Inouye/AP/Ritzau Scanpix

Klippet med Antonio Lobato er efterfølgende gået viralt, og rigtig mange kritiserer tv-kommentatoren for at være usmagelig.

'En undskyldning må være et minimum, bare at vise lidt anstændighed,' skriver en bruger på det sociale medie 'X'.

'I dag har denne flok idioter grinet på Michael Schumachers bekostning,' lyder det fra en anden.

En tredje skriver direkte: 'Jeg håber, de fyrer dig,' efter kommentaren, der bliver delt igen og igen.

Lobato har efterfølgende undskyldt ifølge Marca.

»Det var en kluntet fejl, hvor jeg udtrykte mig forkert. Jeg ønskede ikke at grine ad Michael Schumacher,« siger han og lægger sig fladt ned.

Michael Schumacher har ikke vist sig offentligt siden ulykken, og tidligere har Formel 1-journalisten Roger Benoit sagt, at der 'ikke er håb'.

»Der er kun ét svar på spørgsmålet, og det gav hans søn Mick i et af sine sjældne interviews, da han sagde: 'Jeg ville gøre alt for at tale med min far'. Den sætning siger alt om, hvordan hans far har haft det i mere end 3.500 dage,« sagde han blandt andet.