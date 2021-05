Sara Ayter og to veninder fik sig en uventet oplevelse, da de var på ferie i Spanien for cirka to år siden.

Her droppede de tre veninder nemlig en koncert med Steve Aoki, fordi de endte i selskab med Formel 1-stjernen Daniel Ricciardo og otte af hans venner. Det vidste de dog ikke i første omgang.

Og i en række TikTok-videoer fortæller Sara Ayter, at de to vennegrupper havde en god tid sammen. Det skriver News.

»Vi er tre piger sammen med ni drenge ude midt på havet uden kontakt til omverdenen, så vi blev en smule nervøse. Men de var virkelig søde, mens de dansede, spillede musik og tilbød os drinks,« lyder det eksempelvis.

Formel 1-stjernen Daniel Ricciardo Foto: Bryn Lennon

I løbet af sejlturen går det op for Sara Ayter, at de fester med nogle personer med pengepungen i orden. Og de ender med at lade festen fortsætte, da de kommer i land.

»Vi er endte med at tage med dem hjem. Vi troede, det ville være en kæmpe fest, men det var bare os, og det er det fedeste hus, jeg nogensinde har besøgt.«

Det var først i løbet af aftenen, at det gik op for de tre veninder, at de tilbragte dagen med en decideret verdensstjerne.

»Vi spillede spil, drak drinks og sov i huset. Dagen efter svømmede jeg rundt i poolen, og det var kun Daniel, som var vågen. Jeg frøs, og han spurgte, om jeg ville have hans trøje, så jeg svømmede rundt i den.«

Sara Ayter. Foto: Instagram.

Sara Ayter siger afsluttende i TikTok-videoerne, at hun kun har rosende ord at sige om den australske Formel 1-stjerne.

»Daniel dansede hele tiden, mens han smilte og fortalte jokes. Han har et stort hjerte.«

»Nu ved vi endelig, hvem han er. Han er Daniel Ricciardo, men først og fremmest er han et fantastisk menneske.«