Den sætning har ikke været meget i brug i denne Formel-sæson, men efter søndagens grandprix-weekend i Canada blev den aktuel.

For første gang i år endte franskmanden foran danskeren, og det kan også ses på de vurderinger, som de udenlandske medier har lavet af feltets kørere.

Her scorer Romain Grosjean generelt en langt højere karakter end Kevin Magnussen, hvis man udelukkende ser på det interne Haas-regnskab.

De to kørere endte lige bag hinanden i søndagens løb med danskeren bagerst som nummer 13 efter en kaotisk afslutning, hvor han faktisk endte en plads længere tilbage på sidste omgang - men på grund af miskommunikation blev løbet flaget af for tidligt og lige præcis den sidste overhaling kom ikke til at gælde.

Hos Sky Sports får Romain Grosjean karakteren 6,5 ud af 10 - Kevin Magnussen får karakteren 6.

»En skuffende weekend for Kevin Magnussen. Mens han så frem til selv at kunne vælge sin (dæk-, red.) strategi ved at starte som nummer 11, forduftede enhver fordel på en dårlig første omgang. Og det vil også gøre ondt at slutte bag holdkammeraten,« lyder det hos Sky Sports.

Romain Grosjean får omvendt ros for at 'hive stort set alt, hvad han kunne, ud af en falmende Haas-pakke efter at være startet sidst'.

Fakta Haas i 2018 Sådan har Haas-kørerne Kevin Magnussen og Romain Grosjean klaret sig i 2018-sæsonen. Australien - Magnussen: Udgået, Grosjean: Udgået.

Udgået, Udgået. Bahrain - Magnussen: 5, Grosjean: 13.

5, 13. Kina - Magnussen: 10, Grosjean: 17.

10, 17. Aserbajdsjan - Magnussen: 13, Grosjean: Udgået.

13, Udgået. Spanien - Magnussen : 6, Grosjean : Udgået.

: 6, : Udgået. Monaco - Magnussen : 13, Grosjean : 15.

: 13, : 15. Canada - Magnussen: 13, Grosjean: 12. Samlede point: Magnussen: 19 point.

Grosjean: 0 point.

»Hans fart i løbet antydede, at point havde været muligt (med en bedre startposition, red.),« lyder det om franskmanden, der på grund af et tidligt røgfyldt exit i kvalifikationen måtte starte sidst.

Hos tyske Auto Motor und Sport får Romain Grosjean karakteren 7 ud af 10 - mens Kevin Magnussen igen får karakteren 6.

»Magnussen havde udsigt til VM-point med en startposition som nummer 11, fordi han selv kunne vælge dæk. Men efter starten tabte han en plads til (Saubers Charles, red.) Leclerc og efter Perez' snurretur mistede han også en position til Alonso. Til sidst måtte han også give slip på holdkammeraten Grosjean,« lyder det her.

Omvendt fremhæves Grosjean for at komme i mål på en 'flot' 12.-plads på baggrund af den dårlige udgangsposition.

Hos F1i.com får Romain Grosjean karakteren 8,5 ud af 10 - mens det atter bliver til et 6-tal for Kevin Magnussen.

»Kevin havde grund til at være en smule skuffet over at skulle starte som nummer 11, efter at have haft farten i træningen. Leclerc kom så forbi ham i starten, mens han siden skulle undgå Perez, hvorved han tabte endnu en placering til Alonso. Fra da af var han ikke mere med jagten på point og sluttede bag sin holdkammerat, der startede sidst. I en sæson med flere højdepunkter var dette ikke et af dem,« lyder det.

Om Romain Grosjean lyder det, at 'sandsynligvis ville have scoret sæsonens første point', hvis ikke han havde haft uheldet i kvalifikationen.

Netop den store modgang for franskmanden - han ramte også et murmeldyr under træningen - betyder, at han er blevet sat på 'taber'-listen hos Formel 1s officielle hjemmeside, der efter hvert løb kårer vindere og tabere i feltet.

»Hvad skal Grosjean gøre for at slippe?« som der spørges.

Det bliver også fremhævet, at han i Canada stod for sin bedste præstation i sæsonen.

Engelske Telegraph bruger et særligt kompliceret pointsystem til at rangere kørerne. Men tilbage står, at Grosjean også her vægtes som have været bedre end Magnussen.