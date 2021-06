Kevin Magnussen er glad for at køre for Chip Ganassi Racing i den amerikanske sportsvognsserie IMSA, hvor han i weekenden vandt sit første løb. Og hos Peugeot har han fra næste sæson sikret sig et af de allermest eftertragtede sæder udenfor Formel 1.

Men Indycar – det har han altid drømt om.

I weekenden får han chancen for at udleve drømmen. Han afløser svenskeren Felix Rosenqvist i McLarens IndyCar-team i løbet på Road America-banen i Elkhart Lake, Wisconson.

»IndyCar er virkelig en fed klasse – fede biler, der kører på nogle sindssyg fede baner,« sagde han for nylig til B.T.

McLarens IndyCar-racer, som den så ud i Indy 500. Foto: McLaren Vis mere McLarens IndyCar-racer, som den så ud i Indy 500. Foto: McLaren

»IndyCar er på en eller anden måde bare mere ekstremt end Formel 1 – lidt mere hardcore. Bilerne er ens, men ligesom i alle andre klasser er der gode og dårlige team. Alle team har samme pakke at arbejde med, men nogle team får så mere ud af det end andre. Og konkurrencen er meget tættere end i Formel 1: Hvis man ser på tidtagningen i næsten alle løb, er der kun et halvt sekund mellem nummer 1 og nummer 10.«

McLaren var i 1970erne et af de førende team i IndyCar, men fokuserede så på Formel 1. I 2020 gjorde teamet comeback i IndyCar, og førstefører Patricio O'Ward overtog med sejren i sidste weekends løb i Detroit føringen i mesterskabet.

Kevin Magnussen blev uddannet i McLarens talentprogram og debuterede i Formel 1 for teamet i 2014. Her kørte han en stærk sæson, men blev alligevel skubbet ud på reservebænken, da man i 2015 skulle finde plads til Fernando Alonso. Magnussen forlod McLaren, og mens danskeren forsøgte at få en pæn afsked med teamet, benyttede den daværende chef, Ron Dennis, lejligheden til at kritisere danskerens arbejdsmoral.

Det var dog tydeligt for de fleste, at Dennis med sine skarpe udtalelser om Magnussen blot forsøgte at dække over teamets manglende resultater. Kort efter blev Dennis afløst af den nuværende McLaren-chef, Zak Brown, der ser anderledes på danskeren.

Kevin Magnussen vandt i weekenden sit første løb i USA, da han sammen med codriver Renger van der Zande kom først over målstregen i IMSA-løbet i Detroit. Foto: Grand Prix Photo Vis mere Kevin Magnussen vandt i weekenden sit første løb i USA, da han sammen med codriver Renger van der Zande kom først over målstregen i IMSA-løbet i Detroit. Foto: Grand Prix Photo

Således var Magnussen allerede på McLaren-teamets IndyCar-radar sidste efterår, da det stod klart, at han ikke kunne fortsætte i Haas' Formel 1-team. På det tidspunkt havde McLaren allerede sine IndyCar-kørere for 2021 på plads, men Brown sagde:

»Hvis vi havde et ledigt sæde, ville Kevin helt sikkert være på listen. Han er en god, aggressiv kører, der vil passe godt ind i amerikansk racing.«

Kevin Magnussen bliver den tredje dansker i IndyCar. Hans far Jan kørte i årene 1996-99 11 løb i mesterskabet med en syvendeplads som bedste resultat. Ronnie Bremer kørte 12 løb i 2005 og blev blandt andet nummer seks i løbet i Edmonton. Tom Kristensen har testet i Indycar, men kom aldrig til start i et løb.

20-årige Christian Rasmussen fører i øjeblikket IndyCars juniorserie IndyPro 2000 efter en imponerende sæsonstart med fire sejre i otte løb.

Jan Magnussen kørte både før og efter sin Formel 1-karriere i IndyCar-serien. Her udgår han på Road America-banen i 1996. Foto: Grand Prix Photo Vis mere Jan Magnussen kørte både før og efter sin Formel 1-karriere i IndyCar-serien. Her udgår han på Road America-banen i 1996. Foto: Grand Prix Photo

IndyCar-serien afvikles på en kombination af permanente racerbaner ('road courses'), gadebaner og ovaler. Road America er en af Nordamerikas mest legendariske 'road courses'.

»Det er en rigtig fed bane – på en lidt gammeldags måde,« siger Magnussen, der også drømmer om at køre på ovalbaner.

»Jeg har altid været lidt nysgerrig omkring oval-racing – det SKAL jeg prøve en dag,« sagde han til B.T., da han i sidste måned overværede træningen til IndyCar-seriens mest berømte løb, Indy 500, på Indianapolis Motor Speedway.

Alle bilerne i IndyCar-serien bygges af den italienske racerbilsfabrik Dallara, der også står bag Haas' Formel 1-biler. McLaren-teamets biler drives af en 2,2-liters V6 Chevrolet-turbomotor, der yder cirka 650 hk. En Formel 1-racer har op mod 1.000 hk, og den Cadillac, Magnussen kører i IMSA-serien for Chip Ganassi Racing, har cirka 600 hk.

Kevin Magnussen skal efter planen vende tilbage til Chip Ganassis IMSA-teamet efter denne weekend, og løbet i Elkhart Lake ser ud til at blive hans eneste IndyCar-optræden indenfor en overskuelig fremtid. Fra næste sæson skal han køre for Peugeots nye Le Mans-team i HyperCar-klassen, og her gælder aftalen i første omgang frem til 2025.