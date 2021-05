Nikita Mazepin har i den grad fået opmærksomhed, efter han fik det ene sæde hos Haas.

Først var det efter en omdiskuteret story på Instagram, hvor han befamlede en model. Noget, der fik massiv kritik. Siden fik han ikke den nemmeste debut i Formel 1, han er flere gange kørt af banen, og nu har en særlig radiosamtale set dagens lys.

Under det spanske grandprix brokkede Mercedes-bossen Toto Wolff sig over Mazepin. Ordene var rettet mod Michael Masi, der er direktør for løbene.

»Michael, blå flag. Michael, denne her fyr (Mazepin, red.) gør, at vi mister vores position,« sagde Wolff med henvisning til, at Lewis Hamilton på det tidspunkt førte løbet, men som ifølge Mercedes-chefen risikerede af blive generet af den unge Haas-kører.

Nikita Mazepins bil røg af banen i Bahrain. Foto: GIUSEPPE CACACE Vis mere Nikita Mazepins bil røg af banen i Bahrain. Foto: GIUSEPPE CACACE

Og at optagelsen er blevet afsløret, undrer den tidligere Formel 1-stjerne Jolyon Palmer, der i podcasten 'Chequered Flag' siger, han ikke tror, det er tilfældigt.

Han tror, det handler om at tegne et billede af Mazepin som den 'beskidte fyr' i Formel 1.

»Er det usædvanligt? Eller er det usædvanligt, vi andre får lov til at høre det? Det er spørgsmålet. Det er interessant, at det er blevet offentliggjort. Jeg har aldrig nogensinde hørt noget lignende, at samtaler mellem FIA og holdledere bliver sendt ud, og det er tydeligvis et aktivt valg,« siger Palmer.

Michael Masi har forklaret, at det var en del af planen, at radiosamtalen kom frem.

Noget, der er gjort, for at de mange Formel 1-fans kan få et indblik i, hvad der bliver kommunikeret mellem holdene og løbenes ledelse, og fordi Masi sjældent hører fra Toto Wolff.

Men ifølge Jolyon Palmer er der en særlig grund til, at det netop var den del, der omhandlede Nikita Mazepin, der kom ud.

»Vi kender allesammen historien om Mazepin, der kommer med en stor bagage, han er ikke den mest populære kører, og han klarer det ikke særlig godt. Og det her var bare med til at puste ild i det narrativ. Jeg vil vædde med, der hele tiden er samtaler mellem holdlederne og løbsdirektøren gennem et grandprix,« siger han.

Nikita Mazepin og Mick Schumacher overtog de to Haas-sæder fra Kevin Magnussen og Romain Grosjean fra denne sæson.