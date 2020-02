»Projektet er ikke en prioritet for regeringen.«

En kort sætning, der sætter en foreløbig stopper for alle planer om et Formel 1-løb i Danmark.

Tidligere videnskabsminister Helge Sander og rigmanden Lars Seier Christensen var ellers for et par år siden tæt på at få Formel 1 til København.

Gadebanen var godkendt af det internationale bilsportsforbund FIA, og Formel 1-organisationen havde reserveret en plads til Danmark i VM-kalenderen 2020, da overborgmester Frank Jensen uventet trak sin støtte til projektet.

Interaktiv grafik af: F1 i kbh

Lige siden har Helge Sander i største hemmelighed arbejdet videre med planerne om et dansk Formel 1-grandprix udenfor hovedstaden.

»Formel 1-organisationen gav mig mandat til at undersøge mulighederne, og jeg har været i kontakt med en række byer. To af dem – Aalborg og Roskilde – var realistiske, og der var både kommunal opbakning og konkret interesse fra private investorer. Men et så stort projekt kræver også støtte fra regeringen,« siger Helge Sander til B.T.

Statsminister Mette Frederiksen sendte Formel 1-projektet videre til erhversminister Simon Kollerup, der i denne uge svarede på Sanders henvendelse.

»Jeg havde anmodet om et møde, hvor jeg kunne fremlægge planerne, men fik blot et skriftligt svar,« siger en skuffet Helge Sander til B.T.

...jeg ved fra mine møder med Formel 1-organisationen, at man meget gerne vil køre i Danmark... Helge Sander

I brevet skriver ministeren:

'Der tale om et projekt, der er både komplekst og risikobetonet, og som vil kræve bred opbakning fra mange aktører; herunder bred politisk forankring. Dette viste forløbet og de tidligere overvejelser omkring Formel 1 i København også. Projektet er ikke en prioritet for regeringen lige nu, men jeg erkender de grønne skridt, som Formel 1-feltet tager i disse år, og jeg vil gerne høre nærmere om denne udvikling længere hen ad vejen.'

Formel 1-organisationen vil med en i ny miljøplan gøre sporten Co2-neutral senest i 2030.

»Det er en stor skuffelse.«

Kevin Magnussen og Helge Sander (th.) til Formel 1-møde i København tilbage i 2018 Vis mere Kevin Magnussen og Helge Sander (th.) til Formel 1-møde i København tilbage i 2018

»I disse år er der en række lande, der kæmper om at komme ind i VM-kalenderen, og jeg ved fra mine møder med Formel 1-organisationen, at man meget gerne vil køre i Danmark,« siger Sander om erhversministerens brev.

I alle de øvrige ansøgerlande bakker regeringen og lokale myndigheder op om Formel 1-planerne. Formel 1 giver international branding, og bidrager til den lokale økonomi.

En rapport fra det internationale revisionsfirma PricewaterhouseCoopers viste for nylig, at Aserbajdsjan har haft direkte og indirekte indtægter på 506,3 millioner US Dollars (cirka 3,3 milliarder kroner) fra de indtil nu fire Formel 1-løb der er afviklet i hovedstaden Baku.

I år kommer to nye lande med i Formel 1-kalenderen: Zandvoort i Holland får den plads, der oprindelige var reserveret til København og Vietnam er klar med en ny gadebane i Hanoi.