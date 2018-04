Kevin Magnussen måtte for første gang i denne sæson tage til takke med en startplads uden for top ti.

Den danske racerkører havde ellers farten til at køre med om de forreste pladser i feltet. Men Kevin Magnussen tabte undervejs tid på sin sidste og afgørende omgang i Q2 og blev derfor nummer 11 i lørdagens kvalifikation.

Det var ærgerligt, for Haas-raceren havde meget mere i sig. Det viste Romain Grosjean, som bankede ind i Q3 i 6. bedste omgangstid. Grosjean fik dog ikke meget ud af det i den sidste kvalifikationsrunde og starter lige foran Kevin Magnussen som nummer 10.

Det er endnu uvist, hvorfor Kevin Magnussen tabte så meget tid midtvejs på sin omgang, men startpositionen som nummer 11 kan måske vise sig at blive held i uheld.

Kevin Magnussen antydede nemlig selv inden kvalifikationen, at en plads som nummer 11 kunne give en fordel, fordi han dermed får lov at starte på helt nye dæk. Og netop dækvalget ventes at blive helt afgørende i Kina, da han vil kunne køre længere fra start på et af de hårdere dæk, som kørerne i top ti ikke får muligheden for at starte løbet på.

De skal i stedet indlede løbet på brugte ultrasoftdæk, som godt nok er hurtige, men ikke specielt holdbare. Og dermed vil en del af kørerne foran Magnussen skulle i pit allerede tidligt i løbet.

Forrest i feltet tog Ferraris Sebastian Vettel pole position foran Kimi Raikkönen og Mercedes' Valtteri Bottas.

