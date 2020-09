Lewis Hamilton risikerer en stor bøde for et valg, han tog søndag.

Her valgte den britiske Formel 1-kører nemlig at iklæde sig en T-shirt med et politisk budskab, inden han gik på podiet efter søndagens grandprix på Mugello.

'Anhold de betjente, som dræbte Breonna Taylor,' stod der med hvide bogstaver på den sorte T-shirt, som den 35-årige Mercedes-stjerne havde på.

Verdensmesterens valg af trøje handlede ifølge Daily Mail om at kræve politifolk straffet.

35-årige Lewis Hamilton. Foto: Bryn Lennon / Pool Vis mere 35-årige Lewis Hamilton. Foto: Bryn Lennon / Pool

T-shirten refererer til en sag, hvor en 26-årig amerikansk kvinde ved navn Breonna Taylor blev skudt af politiet i USA under en narkorazzia 13. marts.

Noget, som efterfølgende har ført til voldsomme protester i USA.

Ifølge mediet efterforsker statsadvokaten stadig Breonna Taylors dødsfald.

Superstjernens valg af T-shirt strider dog imod FIA-reglerne, da Formel 1-forbundet forbyder politiske statements af enhver slags.

Lewis Hamilton med den omtalte T-shirt. Foto: Bryn Lennon / Pool Vis mere Lewis Hamilton med den omtalte T-shirt. Foto: Bryn Lennon / Pool

Og derfor kan Lewis Hamilton med stor sandsynlighed se frem til en bødestraf for sin handling.

Briten endte med at vinde søndagens italienske grandprix, hvor Valterri Bottas og Alexander Albon sluttede som henholdsvis nummer to og tre.

I videoen øverst kan du se Lewis Hamilton på podiet med den omtalte T-shirt.