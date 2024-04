Det startede med et væddemål til mindre end 20 danske kroner.

Men pludselig var Nicolas Hamilton, der er bror til den syvdobbelte Formel 1-verdensmester Lewis Hamilton, havnet i en ond spiral, han ikke kunne komme ud af.

Det fortæller han i sin nye bog ifølge Daily Mail.

Han blev dybt afhængig af både onlinekasino og blackjack, og det fik store konsekvenser for Nicolas Hamilton, der blot to år tidligere havde skrevet historie, da han blev den første handicappede kører i British Touring Car Championship.

Hamilton endte i så stor en gæld, at han var tvunget til at sælge sin Mercedes C63, som han havde fået i gave af sin bror.

»Jeg skammede mig sådan over at bruge denne fantastiske gave til at betale min skatteregning. Det føltes som om, at jeg nærmest havde stjålet penge fra min bror, og det har jeg aldrig tilgivet mig selv for,« skriver han.

»Det ødelagde mig. Jeg fik virkelig et wakeupcall. Jeg havde ingen mulighed for at komme videre, fordi jeg havde mistet alt. Jeg sad fast. Jeg havde en altan i min lejlighed, og jeg tænkte på, hvad jeg ville gøre, hvis jeg bare sprang ud fra den.«

I dag er Nicolas Hamilton kommet ud af sin afhængighed med hjælp fra en psykiatrisk telefonlinje, og han fortæller, at han er lettet over, at gambling ikke længere er et problem.

Hvis du er i krise eller har tanker om selvmord, så sig det til nogen. Kontakt Livslinien på telefon 70 201 201 eller læs mere på www.livslinien.dk.