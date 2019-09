ADVARSEL: ARTIKLEN INDEHOLDER BARSKE BILLEDER

Formel 1-verdensstjernen Lewis Hamilton retter nu en hård kritik af Danmark.

Og det skyldes en færøsk tradition, der i mange har vakt vrede rundt omkring i verden.

På sin Instagram-profil har Lewis Hamliton torsdag postet en brutal video af det kontroversielle årlige grindehvals-drab på Færøerne, hvor fangerne lokker hvalerne ind på lavt vand og efterfølgende dræber dem med knive og spyd.

Vis dette opslag på Instagram How are any of these humans just standing there thinking this is ok. This is not in anyway shape or form ok. This is disgusting and Denmark, you need to put a stop to this! #Repost @karmagawa ・・・ ⚠WARNING GRAPHIC IMAGES⚠ IT’S HAPPENING AGAIN! Repost from @hugoclementk Yesterday, shooting for @francetvslash, I had one of the most difficult moments of my professional life. With @victor_peressetchensky and @seashepherdfrance we witnessed the killing of around 100 pilot whales in the Faroe Islands, the autonomous province of Denmark. These ultra-social and very gentle animals are protected by the Bern Convention on Wildlife. The Faroese eat dolphin meat and defend a tradition called "Grindadrap", which allowed their ancestors to survive in a hostile climate. Today, their supermarkets are full of food of all kinds, the population does not lack anything, but the dolphin hunting persists anyway. On average, 800 cetaceans are killed each year in the Faroe Islands. A few days ago, I plunged alongside @guillaumenery with pilot whales in the Mediterranean...They had been so curious, so welcoming. Complete report to follow in a few weeks — WE MUST END THIS ANIMAL CRUELTY NOW!Please share this important post and help the world see what’s happening here as once we spread enough awareness and there is enough public outcry then barbaric traditions like this will stop once and for all. Please share this post with your followers and tag people, celebrities and news media that need to see it and let’s get the word out to stop this cruelty from happening in the future! #endanimalcruelty #savethewhales #savethedolphins #karmagawa Et opslag delt af Lewis Hamilton (@lewishamilton) den 5. Sep, 2019 kl. 2.12 PDT

Og i teksten til videoen tordner den femdobbelte Formel 1-verdensmester mod Danmark - som han holder ansvarlig for hvaldrabene, da Færøerne er en del af det danske rigsfællesskab.

»Hvordan kan disse mennesker bare stå der og synes, at dette er okay? Dette er på ingen måde okay. Det er ulækkert - og Danmark, I bliver nødt til at sætte en stopper for dette.«

Grindehvalsdrabene på Færøerne er en fangsttradition, som menes at gå helt tilbage til vikingetiden. Flokke af grindehvaler drives af både ind i en lavvandet bugt, hvorefter dyrene slagtes med hug mod rygmarven.

Adskillige dyreværnsorganisationer har igennem årene rettet en voldsom kritik mod Færøerne for den brutale metode. Og nu er Lewis Hamilton hoppet med på den vogn.