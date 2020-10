Lewis Hamilton er nu den mest vindende kører i Formel 1-historien. Han vandt søndag sin 92. grandprixsejr og slog dermed Michael Schumachers rekord.

Også med hensyn til VM-titler er Hamilton tæt på Schumacher. Hvis englænderen som ventet vinder VM igen i år, har han ligesom tyskeren syv verdensmesterskaber.

Bliver Lewis Hamilton så den største Formel 1-kører nogensinde? Det er naturligvis umuligt at sammenligne kørere fra forskellige perioder. Men Hamilton har faktisk kørt mod Schumacher: i tre sæsoner – fra 2010 til 2012 – deltog de begge i Formel 1-VM.

Men her er en sammenligning ikke fair. For det første var Schumacher, der er 16 år ældre end Hamilton, i karrierens efterår. For det andet kørte tyskeren for det dengang helt nye Mercedes-team, der ikke var på niveau med Hamiltons McLaren.

Hvem er 'Greatest of All Time'?

I øvrigt er det bemærkelsesværdigt, at Schumacher i sine tre Mercedes-sæsoner var med til at skabe det fundament, det gjorde det tyske team dominerende, da Hamilton afløste ham i 2013.

Det er mere fair at se på, hvor stor en procentdel af deres løb de har vundet. Schumacher hentede sine 91 sejre i 307 løb – han vandt altså 29,64 procent af sine løb. Hamiltons indtil nu 92 sejre er kommet i 262 løb – altså en vinderprocent på 35,11.

Både Michael Schumacher og Lewis Hamilton hentede hovedparten af deres grandprixsejre og VM-titler i feltets bedste bil. Tyskeren blev verdensmester fem gange i træk fra 2000 til 2004, da Ferrari dominerede. Englænderen vandt fra 2014 til 2019 VM fem gange i en periode, hvor Mercedes var i særklasse.

På mange parametre står Michael Schumacher og Lewis Hamilton altså ganske lige. Men der er tre områder, hvor Hamilton efter min mening overgår Schumacher:

For det første med hensyn til deres position i teamet.

Schumacher insisterede altid på at være ubestridt førstekører, og flere af hans grandprixsejre skyldtes teamordrer, hvor Ferrari-ledelsen gav besked om, at andenkøreren skulle lade tyskeren komme forbi.

Hos Mercedes har Hamilton gennem alle årene været førstekører, men hans teamkammerater – først Nico Rosberg og nu Valtteri Bottas – har i højere grad fået lov at udfordre ham. Rosberg vandt faktisk VM 2016 foran Hamilton – hvis Mercedes dengang havde udstedt teamordrer a la dem, Schumacher nød godt af hos Ferrari, ville Hamilton nu være på vej mod sin ottende VM-titel.

Så er der antallet af fejl. Michael Schumacher har haft langt flere afkørsler end Hamilton. Det blev undskyldt med, at tyskeren som regel var tættere på grænsen af det mulige end sine konkurrenter, men Hamilton har de seneste år leveret på samme ekstremt høje niveau uden at begå samme antal fejl.

Og endelig er der de to køreres stil. Schumacher kørte til tider meget voldsomt mod konkurrenterne.

Der blev sendt en tydelig besked: 'Flyt dig, eller der sker en ulykke.' Det var en effektiv kørestil, men den var ikke altid lige køn, og han blev faktisk diskvalificeret fra VM 1997 for at have påkørt sin titelrival, Jacques Villeneuve, i finalen.

Hamilton går også hårdt til konkurrenterne, men han kører op til grænsen af det tilladte – sjældent over.

Derfor: Lewis Hamilton fortjener efter min mening titlen som Formel 1's Greatest of All Time.