Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

'Det var det største fuck up.'

Sådan lød - nogle af - ordene i en svada fra Lewis Hamilton, da følelserne fik frit løb over radioen under det hollandske Grand Prix søndag.

Nu undskylder stjernen til holdkammeraterne.

»Jeg var bare på bristepunktet af mine følelser,« siger Lewis Hamilton til Sky Sports efter løbet.

»Jeg undskylder til holdet, fordi jeg husker ikke engang, hvad jeg sagde. Jeg tabte hovedet et kort øjeblik,« lød undskyldningen, der blev taget vel imod i Hamilton-lejren.

Ved søndagens løb havde Lewis Hamilton en stor chance for at vinde sit første løb i denne sæson. Og sådan så det også ud i en kort periode, hvor Hamilton havde kørt sig helt i front.

Men Mercedes tog holdkammeraten George Russel ind til et pitstop for at få skiftet dæk, hvor Hamilton blev tvunget til fortsætte en omgang på samme dæktype, der med det samme gjorde ham sårbar efter en safety car gav kørerne frit los. Det endte med at koste ham sejren.

Hamilton kan forsøge at slå tilbage, når det næste Formel 1 Grand Prix, Pirelli Gran Premio, bliver kørt søndag i Italien.