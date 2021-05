VM-kampen mellem Lewis Hamilton (Mercedes) og Max Verstappen (Red Bull-Honda) fortsætter med at bølge frem og tilbage. I søndagens portugisiske grandprix i Portimao var det Hamilton, der toppede, og briten har nu otte points forspring til hollænderen i VM.

De to titelkandidater er sluttet på første- og andenpladsen i alle de tre løb, der er afviklet i Formel 1-VM 2021.

Hamiltons teamkammerat Valtteri Bottas tog føringen fra pole position, men finnen blev efter 20 omgange overhalet af englænderen. 18 omgange senere gik Verstappen også forbi Bottas, og det blev rækkefølgen i mål. Kun i forbindelse med de førendes pitstop kom andre i nærheden af top-tre, og Verstappens Red Bull-makker Sergio Perez nåede i den forbindelse af føre løbet.

Allerede i næste weekend køres Spaniens Grand Prix på Circuit de Barcelona-Catalunya, og her håber Verstappen, at hans Red Bull kan true Hamiltons Mercedes.

Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) var den eneste kører der udgik af Portugals Grand Prix - den finske veteran røg af banen allerede på anden omgang. Foto: Grand Prix Photo Vis mere Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) var den eneste kører der udgik af Portugals Grand Prix - den finske veteran røg af banen allerede på anden omgang. Foto: Grand Prix Photo

»Det har været en svær weekend for os her i Portimao – vi har ikke haft det grip, vi behøvede. På den baggrund er en andenplads o.k., og der er ikke langt op til Lewis i den samlede VM-stilling. Jeg ville selvfølgelig ønske, jeg var endnu tættere på, men det er en lang sæson,« sagde Verstappen.

Bagest i feltet fortsætter Kevin Magnussens afløser i Haas Nikita Mazapin med at blamere sig. Under kvalifikationen blokerede han for Nicolas Latifi (Williams), der kvitterede med at kalde russeren både en »fucking idiot« og et »røvhul« over pitradioen.

Under løbet spærrede han for Sergio Perez (Red Bull) på et tidspunkt, da mexicaneren førte løbet. Perez brugte også ordet »idiot« i sin radiotransmitterede beskrivelse af Mazepin, og efter løbet idømte dommerpanelet, der for anden weekenden i træk inkluderede danske Tom Kristensen, russeren en tidsstraf på fem sekunder og et klip i licensen.

Det bliver mere og mere tydeligt, at Mazepin på trods af de mange millioner, hans sponsorer medbringer til Haas, ikke hører til i Formel 1.

Mazepin er en fucking idiot Nicolas Latifi (Williams-Mercedes)

Formel 1-dommerne har ikke udelukket en kører siden Kevin Magnussens mangeårige teamkammerat hos Haas Romain Grosjean fik et løbs karantæne for at forårsage en masse-crash i første sving af Belgiens Grand Prix 2012.