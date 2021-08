For 14 dage siden i Silverstone ramlede Lewis Hamilton (Mercedes) ind i Max Verstappen (Red Bull-Honda) og sendte hollænderen ud af løbet.

Søndag var det englænderens Mercedes-makker Valtteri Bottas, der på Hungaroring uden for Budapest fik ram på både Verstappen og den anden Red Bull-kører Sergio Perez.

Ingen af de to sammenstød skete med overlæg, men de blev ikke desto mindre begge straffet af dommerne. Hamilton fik to 'klip i licensen' og en ti sekunders tidsstraf i England, og Bottas fik ligeledes to klip og sættes fem startplaceringer tilbage i det næste grandprix i Belgien om fire uger.

Men endnu vigtigere: Sammenstødene har efter et forår domineret af Verstappen sendt Hamilton tilbage i front i VM-stillingen – Formel 1-VM 2021 har udviklet sig til en kontroversiel gyser!

Valtteri Bottas (Mercedes) sendte Lando Norris (McLaren) ind i begge Red Bull-bilerne med Sergio Perez og Sergio Perez Foto: Grand Prix Photo Vis mere Valtteri Bottas (Mercedes) sendte Lando Norris (McLaren) ind i begge Red Bull-bilerne med Sergio Perez og Sergio Perez Foto: Grand Prix Photo

En heftig regnbyge i minutterne inden starten af Ungarns Grand Prix skabte kaos allerede i første sving. Bottas mistede herredømmet over sin Mercedes og ramte Lando Norris (McLaren), der blev sendt ind i begge Red Bull-racerne.

Mens Perez udgik på stedet, kunne Verstappen fortsætte, men selvom løbet efterfølgende blev afbrudt, kunne Red Bull-mekanikerne ikke nå at udbrede de mange skader inden omstarten. Verstappen kunne derfor kun halte i mål på en tiendeplads og hente et enkelt VM-point i sin halvødelagte bil.

Omstarten var også kaotisk, for hele feltet på nær Hamilton kørte i pit efter tørvejrsdæk allerede efter opvarmningsrunden. Det betød, at englænderen var den eneste bil på startgridden, da de røde lamper slukkede. Han skiftede også dæk allerede efter første omgang, men var nu bagest i feltet og tilbragte resten af eftermiddagen med at kæmpe sig op gennem feltet. Han kom helt op på tredjepladsen, der var nok til, at han kunne overtage VM-føringen fra Verstappen. Formel 1-feltet går på sommerferie med Hamilton på 192 point, seks mere end Verstappen.

Den lange, seje kamp var så hård for den ellers veltrænede englænder, at han efter løbet måtte behandles for udmattelse og svimmelhed.

Esteban Ocon (Alpine-Renault) fejrer sin første grandprix-sejr med champagne. Foto: Grand Prix Photo Vis mere Esteban Ocon (Alpine-Renault) fejrer sin første grandprix-sejr med champagne. Foto: Grand Prix Photo

Med favoritterne ude eller handicappet kunne Esteban Ocon vinde sit første grandprix. Alpine-køreren var under hele løbet under massivt pres fra Sebastian Vettel (Aston Martin), men kom i mål 1,8 sekund foran den tyske eksverdensmester.

»Det er et fantastisk øjeblik – jeg kan ikke udtrykke det med ord,« sagde Ocon, der kom ind i Formel 1 i 2016 som reservekører for Kevin Magnussen i Renault-teamet, der i dag har skiftet navn til Alpine.

»At stå øverst på sejrsskamlen efter et Formel 1-grandprix er noget, jeg har drømt om, siden jeg som dreng begyndte at køre gokart – jeg vil aldrig nogensinde glemme denne dag,« fortsatte Ocon.

Inden starten i Ungarn viste det sig, at sammenstødet mellem Hamilton og Verstappen i det britiske grandprix får endnu større konsekvenser end først antaget. I første omgang mente Honda-teknikerne, at motoren i Verstappens bil havde 'overlevet' det voldsomme sammenstød med barrieren. En rutineundersøgelse efter kvalifikationen i Ungarn afslørede dog en skade, man ikke havde opdaget i første omgang, og Verstappen fik en helt ny motor monteret i sin bil.

Dermed har hollænderen allerede brugt de tre motorer, der er tildelt hver kører i VM 2021. Det er urealistisk, at den nuværende motor i hans bil kan holde resten af sæsonen – der er 12 af 23 planlagte løb tilbage – og yderligere et motorskift vil betyde, at han skal starte bagest i feltet.