I årevis dominerede Lewis Hamilton og Mercedes og slog rekord efter rekord i Formel 1, men samarbejdet er ikke længere så rosenrødt, som det var.

Det fik i sidste uge Mercedes-boss Toto Wolff til at erkende, at Lewis Hamilton kan forlade teamet, hvis han ønsker.

Siden er den syvdobbelte verdensmester blevet sat i forbindelse med ærkerivalerne Ferrari og Red Bull.

Men chefen for sidstnævnte afviser at være interesseret i den britiske superstjerne. Det skriver Autosport.

Red Bull-teamchef Christian Horner understreger, at både den dobbelte verdensmester Max Verstappen og hans wingman, Sergio Pérez, er på kontrakt i 2024.

Og så er der ikke plads til en ny kører – heller ikke selvom Lewis Hamilton skulle være fri på markedet.

»Det, Lewis har opnået i Formel 1, er uden sidestykke. Men vi er glade for de kørere, vi har, og de er bundet til og med næste sæson,« siger Christian Horner til mediet.

»Så jeg kan ikke se, hvordan vi skulle finde plads til Lewis. Men jeg er sikker på, at Mercedes løser deres udfordringer. Vi afskriver dem helt sikkert ikke endnu,« fortsætter han med hentydning til Mercedes' problemer.

Lewis Hamilton har da også selv svært ved at se sig selv køre for et andet hold end Mercedes, som han har været en del af siden 2013.

»Jeg kan ikke forestille mig køre et andet sted, og jeg kan slet ikke se mig selv stoppe. Jeg føler mig ikke som en, der giver op,« siger verdensstjernen.

»Jeg prøver at være tålmodig og arbejde med holdet, så vi kan ende et godt sted. Det er alt, jeg kan sige lige nu. Jeg smutter ingen steder,« fastslår Hamilton.

Lewis Hamilton vandt Formel 1-titlen med Mercedes i både 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 og 2020. Hans titel med McLaren i 2008 kom desuden med Mercedes-motor i bilen.