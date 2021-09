Han er den kører i Formel 1, der har vundet flest løb. Og for tredje weekend i træk er han den mest upopulære kører i feltet.

Lewis Hamilton er blevet køreren, flertallet af Formel 1-fans elsker at hade. Max Verstappens fans, der i disse år fylder de fleste tribuner i Formel 1, begyndte at buhe højlydt af Hamilton ved Ungarns Grand Prix i starten af juli. Et par uger forinden havde han skubbet VM-rivalen Verstappen af banen i Silverstone, og den slags tilgiver hollænderens fans – kendt som 'den orange hær' – ikke.

I Ungarn hævdede Hamilton, at de buhende hollændere kun gav ham ekstra motivation, mens hans teamchef, Toto Wolff, sagde:

»Hvis tilskuerne råbte og skreg på deres favoritter – fint. Men buh-råb hører ikke hjemme i sport.«

Max Verstappens fans - 'den orange hær' - fylder tribunerne overalt i Europa. Her går de amok på Red Bull Ring i Østrig tidligere på sæsonen. Foto: Grand Prix Photo

Den sidste uge er buh-råbene mod Hamilton kun taget til. I Belgien i forrige weekend var de fleste tilskuere hollændere, og i denne weekend går Hamilton-hadet amok på Verstappens hjemmebane i Zandvoort.

»Personligt kunne jeg ikke finde på at tage til en begivenhed for at buhe. Og jeg ved, at jeg faktisk også har fans her i Holland. De er selvfølgelig i mindretal på tribunerne, men jeg har respekt for den måde, de håndterer buh-råbene,« siger Hamilton.

Og så laver den syvdobbelte verdensmester en sammenligning med sine egne fans, der næppe vil øge hans popularitet hos 'den orange hær':

»Britiske fans er fantastiske – jeg har aldrig hørt dem buhe af nogen.«

Max Verstappen (t.v.) og Lewis Hamilton side om side under den indledende træning til Hollands Grand Prix. Foto: Grand Prix Photo

Max Verstappen har ikke tænkt sig at tale sine fans til ro.

»Det er ikke min opgave. Det er ligesom i fodbold: Hjemmeholdets fans vil altid buhe ad gæsterne – det er naturligt,« siger han.

Ferrari-kørerne Charles Leclerc og Carlos Sainz Jr. satte overraskende de hurtigste tider i fredagens indledende træning til Hollands Grand Prix, hvor Verstappen besatte femtepladsen. Hamilton blev blot nummer 11 efter at have stoppet ude på banen med et mekanisk problem.