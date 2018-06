Den finske Formel 1-superstjerne Kimi Räikkönen, der kører for det legendariske team Ferrari, har i den grad fået motorproblemer i privatlivet.

Forleden kom det frem, at en canadisk servitrice anklager den 38-årige finne for at have raget hende på brysterne under et restaurantbesøg. Räikkönen og Ferrari reagerede prompte på anklagen ved at pudse en håndfuld advokater på den 29-årige kvinde, som ifølge motorsportsstjernen at afpresse ham for et beløb i millionklassen.

Men nu svarer kvinden, hvis navn er Cassandra Talula Dias-Greizis, tilbage.

»Han er en mand med mange tilhængere, og han har både Ferrari og en advokat-hær i ryggen. Men hvis Kimi, hans advokat og medier vil gå i krig for sandheden, er jeg klar,« siger hun ifølge Aftonbladet og henvender sig dernæst direkte til Räikkönen

»Jeg har ikke gjort noget galt. Det, du gjorde, var ulovligt og umoralsk, og det er din tur til at tage konsekvenserne af dine handlinger. Jeg skal knuse dig, og hele verden vil se på.«

Episoden på restauranten skal have fundet sted i 2016, da Räikkönen kørte Formel 1-grandprixet i Montreal.

Cassandra Talula Dias-Greizis har fortalt, at da hun sent på aftenen afleverede regningen til Räikkönens bord, begyndte Formel 1-stjernen at tage hende på brysterne. Derudover befamlede en anden mand ved bordet - ifølge servitricen - hendes underliv.