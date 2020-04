Det er ikke kun Kevin Magnussen og Romain Grosjean, der mærker konsekvenserne af coronavirus.

Formel 1-holdet Haas, som de to førnævnte kører repræsenterer, har sendt langt de fleste af sine medarbejdere i Storbritannien hjem på orlov.

Det fremgår af Formel 1's officielle hjemmeside, hvor Haas-talsmand bekræfter beslutningen.

Medarbejderne, der er sendt hjem på orlov, får dog fortsat en indkomst. Den britiske stat dækker 80 procent af lønnen gennem statens økonomiske hjælpepakke.

Dermed får medarbejderne 2.500 pund om måneden - gældende fra den 1. april. Beløbet svarer til lidt over 21.000 danske kroner. En lille del af personalet vil fortsætte med at arbejde, står der videre på hjemmesiden.

Haas har også ansatte i USA og Italien. Deres arbejdssituation er dog uvis i øjeblikket, lyder det.

Kevin Magnussen og Romain Grosjean er i forvejen gået med til en lønreduktion, hvilket en talsmand fra Haas angiveligt har bekræftet til mediet Formula1.com.

Det næste grandprix, der står til at blive afviklet, er det franske af slagsen 28. juni, men da Frankrig er hårdt ramt af mange coronasmittede og døde, er det tvivlsomt, om datoen får lov at blive stående. I Frankrig har 13.832 mistet livet til coronavirus, samtidig med at mere end 130.727 er blevet smittede.