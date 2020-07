Den tidligere Formel 1-verdensmester Sebastian Vettel er færdig hos Ferrari, og han leder derfor efter et nyt hold til 2021-sæsonen.

Og det nye hold kunne muligvis blive Haas, hvor Kevin Magnussen kører. I hvert fald åbner Haas-chefen Günther Steiner døren for Sebastian Vettel.

»Hvad han vil med sit liv, det ved jeg ikke. Men hvis han vil lave noget med os, så er han velkommen. Vi har et godt forhold,« lyder det ifølge planetf1.

Haas hører til blandt de mindre hold i Formel 1-feltet, og Günther Steiner har derfor lidt svært ved at tro, at Sebastian Vettel ønsker at køre for dem.

»Vettel er blevet verdensmester fire gange. Ønsker han virkelig at køre for et mindre hold?« har Haas-chefen tidligere på sæsonen udtalt.

Sebastian Vettel er blevet 33 år, men han har gjort det klart for alle, at han ønsker at blive i Formel 1.

»Jeg føler, jeg er konkurrencemenneske af natur. Jeg har opnået en masse i denne sport, og jeg ønsker at opnå endnu mere,« sagde tyskeren inden det første løb i Østrig efter coronapausen.

Haas har endnu ikke præsenteret deres kørere for 2021-sæsonen.

Kevin Magnussen. Foto: JOE KLAMAR Vis mere Kevin Magnussen. Foto: JOE KLAMAR

Men det bekymrer ikke Günther Steiner. Chefen er helt sikker på, at holdet har gode kørere til den kommende sæson.

»Så vidt jeg er orienteret, så skal jeg ikke være nervøs for, at vi ikke finder gode kørere – Vettel er trods alt ledig på markedet.«