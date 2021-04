Kevin Magnussens afløser i Haas F1 Team, russeren Nikita Mazepin, har ikke haft den nemmeste debut i Formel 1.

Sæsonpremieren i Bahrain for tre uger siden var præget af afkørsler under træningen, og løbet endte med en crash allerede på første omgang. Han havde også et par afkørsler under træningen til weekendens Emilia Romagna Grand Prix i Imola, og han starter fra sidste række med en kvalifikationstid, der var over et halvt sekund langsommere end teamkammerat Mick Schumacher.

Trods den katastrofale start på Formel 1-karrieren bliver Mazepin fortsat bakket op af Haas-teamchef Günther Steiner.

»Efter crashen i Bahrain sagde jeg til ham, at han bare skulle holde hovedet højt. Det er den slags, der sker, og nu er han så blevet hele feltets prygelknabe. Det gør det ikke nemmere,« siger Steiner om den unge russer, der bliver heftigt kritiseret og latterliggjort på sociale medier.

Nikita Mazepin i Imola, hvor han kvalificerede sig til Emilia Romagnas Grand Prix i sidste startrække.

»Men det er for tidligt at bedømme Nikita. Det er rigtigt, at han havde en række afkørsler i Bahrain, og måske er det et stort skridt at skifte fra Formel 2 til Formel 1,« fortsætter Steiner, der er kendt – og frygtet – i Formel 1-paddocken for at sige tingene ligeud. Måske hænger Haas-chefens nye, diplomatiske stil sammen med, at Nikita Mazepins far, Dmitry, via sit firma Uralkali er hovedsponsor for teamet.

Steiner har også en forklaring på Mazepins mange fejl.

»Han satser nok for meget. Han skal finde grænsen, og det er kun ham selv, der kan det – her kan vi ikke hjælpe ham.«

Men samtidig er det tydeligt, at utålmodigheden ikke er uendelig:

»På et tidspunkt må det jo stoppe. Vi er her for at lære – og det har vi et helt år til. Men vi har ikke et helt år til afkørsler,« siger Steiner om samarbejdet med den russiske rookie.

Selvom 2021 er Mazepins første sæson, har han masser af testerfaring fra Formel 1. Hans stenrige far har de seneste år finansieret et privat testprogram, hvor Mercedes har sendt en bil og et hold mekanikere verden rundt for at oplære Mazepin junior.

Nikita Mazepin har de seneste år kørt hundredvis af private testomgange i en Mercedes.

Steiner mistænker, at de mange hundrede omgange i den stærke Mercedes er den del af forklaringen på Mazepins mange afkørsler i Haas-raceren.

»Han lærte helt sikkert noget af at køre Mercedesen. Men nu skal han så lære, at vores bil ikke er så god som en Mercedes. Jeg vil ikke lægge skjul på, at en Mercedes nok er lidt mindre… …temperamentsfuld end vores bil,« siger Steiner.

Verdensmesteren Lewis Hamilton (Mercedes) starter Emilia Romagnas Grand Prix fra karrierens 99. pole position. Han har den nye Red Bull-kører Sergio Perez ved siden af sig i første række, mens den anden Red Bull med Max Verstappen og Charles Leclerc (Ferrari) deler anden startrække. Med de første tre biler på grinden dækket af mindre end 9/100 sekund er der lagt op til et spændende løb, når Emilia Romagnas Grand Prix starter søndag klokken 15.00.