Kevin Magnussens teamchef, Günther Steiner, har alle dage været en mand, der åbner munden og siger tingene, som de er. Uden at skjule noget.

Det gør han også i sin nye bog 'Surviving to Drive', hvor den nu tidligere Haas-kører Mick Schumacher får en gedigen bredside.

Den tyske legendesøn blev fyret i slutningen af 2022 efter to dårlige sæsoner for Haas.

»Og nu kommer vi til Mick. Jesus, hvor skal jeg overhovedet begynde?« skriver Steiner i bogen ifølge The Sun. Her sætter han også pris på de skadesomkostninger, tyskeren var skyld i.

Mick Schumacher smadrede sin Haas-racer til uigenkendelighed i Monaco. Foto: HOCH ZWEI Vis mere Mick Schumacher smadrede sin Haas-racer til uigenkendelighed i Monaco. Foto: HOCH ZWEI

»Første gang, en kører smadrer en bil på grund af en kørefejl, må man glemme det. Det er, hvad der sker.«

»Anden gang tænker du 'vent lidt, noget er ikke rigtigt',« fortsætter den karismatiske italiener.

Mick Schumacher startede 2022-sæsonen med et kæmpe uheld i Saudi-Arabien, og i Monaco smadrede han så igen Haas-raceren til småstykker – og det koster kassen for Haas gang på gang.

»Men én ting er prisen. Hvad med faren for både kører og andre folk omkring? Det taler ingen om.«

Günther Steiner revser Mick Schumacher i sin nye bog. Foto: Hasan Bratic Vis mere Günther Steiner revser Mick Schumacher i sin nye bog. Foto: Hasan Bratic

Egentlig havde Haas en god bil til nogle løb. Det viste Kevin Magnussen, der scorede langt flere point end Mick Schumacher. Tyskeren udnyttede den bare ikke.

»'Han kørte galt igen, Günther', ville bestyrelsen sige. Hvad er meningen med at have en god bil, hvis du fortsætter med at smadre den?«

»Hvad kan jeg sige til det? Absolut intet. Én kører blev ved med at køre galt. Og han scorede ingen point,« skriver Steiner i bogen.

Særligt Schumachers ulykke i træningen til Japans grandprix fik Steiners bæger til at flyde over.

Mick Schumacher blev fyret hos Haas. Foto: BEN STANSALL Vis mere Mick Schumacher blev fyret hos Haas. Foto: BEN STANSALL

»Det skete på en fucking indomgang! På en indomgang! Ja, det var vådt, men ingen andre smadrer deres bil på en omgang, hvor de kører langsomt tilbage til pitten,« skriver Steiner i en gedigen sviner til Schumacher.

Den ulykke alene kostede Haas 4,7 millioner kroner. Ulykken i Saudi-Arabien kostede op imod 7 millioner kroner, og den i Monaco kostede formentlig også et millionbeløb.

»Det er fucking latterligt. Hvor mange mennesker kunne vi ikke ansætte for de penge? Og nu skal jeg ud at finde de penge,« raser Steiner i bogen ifølge The Independent, der mener, at Schumacher kostede Haas knap 14 millioner kroner i skadesomkostninger i 2022.

Mick Schumacher blev fyret efter sæsonen, hvor han scorede 12 point mod Kevin Magnussens 25. Siden er Michael Schumachers søn blevet reservekører for storholdet Mercedes.

Günther Steiner har tidligere fået massiv kritik for lignende kommentarer om Mick Schumacher i Netflix-serien 'Drive to Survive'.

I stedet har Magnussen fået erfarne Nico Hülkenberg som holdkammerat, og han er af en helt anden kaliber. Læs den historie lige HER.