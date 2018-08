Den australske Formel 1-kører Daniel Ricciardo kunne være endt hos McLarsen i stedet for Renault.

Det fortæller Mclarens chef, Zak Brown.

»Det var ret tæt på,« fortæller chefen ifølge F1Today.

Daniel Ricciardo smed noget af en bombe, da det fredag blev offentliggjort, at han fra næste sæson skifter Red Bull ud med Renault. Men australieren havde altså også muligheden for at skifte til det britiske team Mclaren.

»Vi har haft en del møder, og vi er store fans af Daniel. Jeg synes, han er en super fyr og en fantastisk racerkører. Havde vi kørt mere konkurrencedygtigt, så tror jeg, vi havde forbedret vores odds. Men hvor tæt på vi virkelig var på at få ham, tror jeg kun, Daniel kender svaret på. Men jeg tror, det var tæt mellem Renault og os,« siger Zak Brown.

McLaren, der tidligere har haft danske Kevin Magnussen som kører, er dog langt fra, hvad de har været, og i denne sæson er det kun blevet til 52 grandprix-point, hvor spanske Fernando Alonso har stået for hele 44 af dem.

Både ham og Stoffel Vandoorne har kontraktudløb efter denne sæson, og rygterne om, at Alonso erstattet Ricciardo i Red Bull-raceren er allerede startet. Det tager McLaren-chefen dog helt roligt.

»Jeg tror, at Ricciardo havde et stort ønske om at forlade dem. Red Bull er et fantastisk team, og jeg vil aldrig sige aldrig, men jeg tror ikke, det ændrer noget i Fernandos verden,« siger Zak Brown.

Formel 1-kørerne holder i øjeblikket sommerferie, inden de den 26. august igen skal køre ræs. Her skal de køre på Francorchamps-banen i Belgien.