10 dage efter sammenstødet mellem Kevin Magnussen og Romain Grosjean i Spaniens Grand Prix er der atter harmoni i Haas-teamet.

Men selvom Grosjean hævder, at han har lagt Magnussens aggressive overhaling bag sig, siger franskmanden:

»Det var ikke det klogeste at gøre. Begge biler kunne være udgået.«

»Men vores forhold er OK – man smider ikke toethalvt års samarbejde væk på grund af en enkelt episode. Vi ved, ar Kevin er aggressiv – også mod sin teamkammerat,« fortsatte franskmanden, da han onsdag mødte pressen op til Monacos Grand Prix.

Foto: WILLIAM WEST Vis mere Foto: WILLIAM WEST

Kevin Magnussen fortalte om det møde, teamchef indkaldte til straks efter løbet på Circuit de Barcelona-Catalunta.

»Guenther er jo aldrig helt rolig, men vi havde en god debriefing,« sagde han med et smil.

»Der er ingen problemer, og det var godt at få talt problemerne igennem. Der var ingen dramatik – det handlede om at forstå, hvad der var sket. Det var vigtigt at høre vores mening, for en lignende situation kan jo opstå i fremtiden. Der var ingen, der fik skylden for noget. Selvfølgelig skal vi følge de ordrer, der kommer fra teamet, men i Barcelona var der jo ingen ordrer.«

Inden Monacos Grand Prix ligger Kevin Magnussen på syvendepladsen i VM som ’best-of-the-rest’ udenfor de tre topteams.

Foto: ANTON VAGANOV Vis mere Foto: ANTON VAGANOV

»Min syvendeplads understreger, at vi ikke er de eneste, der har haft problemer i de første løb. Jeg føler, at jeg skulle have haft mange flere point, end de 14 jeg har. Men sådan er det – vi har haft problemer med dækkene, og nu må vi se, om vi er ved at få styr på det.«

I Spanien indsatte Ferrari for første gang en ny version af deres 2019-motor, der har flere hestekræfter end forgængeren. I denne weekend får Haas- og Alfa Romeo-kørerne også glæde af den nye version, men Magnussen dæmper forhåbningerne.

»Monte Carlo er jo ikke en bane, hvor hestekræfter spiller den store rolle, men selvfølgelig er vi glade for al den power, vi kan få.«

Om chancerne i Monacos Grand Prix siger han:

»Efter en god weekend i Spanien håber vi at kunne fortsætte udviklingen med endnu en god weekend. Det er svært at sige, hvordan det vil gå med dækkene, men vi har en god bil. Dækproblemerne er ikke løst, men jeg håber, vi har gjort fremskridt. Sådan så det i hvert fald ud i Spanien.«

»Vi bevæger os i den rigtige retning, men Monaco er jo en meget speciel bane, hvor der ikke kommer så meget energi ind i dækkene, og samtidig ser det ud til, at det ikke bliver særligt varmt.«

Haas´ hovedsponsor, den engelske energidrik-producent Rich Energy, tabte i sidste uge en retssag anlagt af cykelfirmaet Whyte Bikes.

Rich Energy blev dømt for at have kopieret Whyte Bikes´ logo, og kan nu risikere både at skulle betale erstatning og få forbud mod at bruge logoet. Dommen fra retten i London bliver anket, og derfor kører Magnussens og Grosjeans biler her i Monaco videre med Haas-logoet.