Kevin Magnussens teamkammerat, Romain Grosjean, er på vej hjem til Schweiz og kommer ikke til start i VM-finalen i Abu Dhabi næste uge.

Franskmanden crashede dramatisk i Bahrains Grand Prix sidste weekend og pådrog sig alvorlige brandsår på den ene fod og begge hænder.

»Jeg har sammen med lægerne kæmpet for at få hånden klar, men der er for stor risiko forbundet med at køre. Derfor stiller jeg ikke i Abu Dhabi. Det er en af de sværeste beslutninger i mit liv, men åbenlyst også en af de klogeste,« siger Grosjean.

Det har været er en af de sværeste beslutninger i mit liv Romain Grosjean

»Jeg er naturligvis rigtig ked af, at Romain ikke kan køre sit sidste løb for Haas,« tilføjer teamchef Guenther Steiner.

»Men vi er alle enige om, at det vil være den bedste løsning at fortsætte behandlingerne og genoptræningen hjemme i Schweiz.«

34-årige Romain Grosjean debuterede i Formel 1 i 2009 og har været med i 181 grandprixer. Han har været på podiet med anden- og tredjepladser i alt 10 gange.

Kevin Magnussen har været teamkammerat med Grosjean i Haas siden 2017. De to Haas-kørere har været uhyre jævnbyrdige og vundet den interne kvalifikationsduel to gange hver.

Jeg ville gerne slutte med at køre over målstregen Romain Grosjean

Grosjean fortalte allerede torsdag, hvor bittert det ville være at misse Abu Dhabis Grand Prix, der ville blive hans sidste Formel 1-løb i en lang karriere.

»Jeg vil gerne slutte med at køre over målstregen,« sagde han.

»Hvis det ikke kan lade sig gøre, vil jeg ringe til alle teams for at få en privat test og køre Formel 1 en sidste gang.«

Mercedes har allerede meldt sig på banen:

»Hvis det kan lade sig gøre, og ingen af de teams, han har kørt for, stiller op, vil vi gerne give Romain den privat test,« siger Mercedes-teamchef Toto Wolff

Pietro Fittipaldi, der også afløser Grosjean i denne weekends Sakhir Grand Prix, fortsætter i Haas i Abu Dhabi.