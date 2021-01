Kun en måned efter sin spektakulære ulykke i Bahrains Grand Prix er Romain Grosjean tilbage i (virtuel) racing.

Franskmanden gør den 2. januar comeback i VCO ProSim-serien, hvor han både er ejer og kører i R8G-teamet - 8 var hans startnummer i Formel 1.

Simulator-serien VCO har en række professionelle kørere som Max Verstappen, Rubens Barrichello - Jan Magnussens teamkammerat i Formel 1 - og Grosjean, som var Kevin Magnussens teamkammerat hos Haas fra 2017-2020, på deltagerlisten.

Serien afvikles over otte weekends fra november til marts, og efter de tre første afdelinger ligger Grosjean på en samlet 32.-plads med 15 point.

Jeg er glad for at være tilbage bag rattet Romain Grosjean

»Jeg er glad for at være tilbage bag rattet. Jeg er ikke 100 procent klar, men jeg tager VCO ProSim-serien meget seriøst og vil repræsentere mit team,« siger Grosjean, der endnu ikke har fremlagt konkrete planer for sit comebacks rigtige biler.

Grosjeans virtuelle comeback kan klokken 20.00 følges på VCO-seriens YouTube-kanal.

Det var en måned siden, franskmanden kom galt afsted under Bahrains Grand Prix. Løbet var knap startet, før han kørte ind i barrieren. Bilen blev delt i to, brød i brand og Grosjean måtte flygte fra flammehavet.

På mirakuløs vis slap han med få skader - han forstuvede sin ene ankel, og så fik han forbrændinger på hænderne.