Den udskældte Formel 1-kører Nikita Mazepin taler nu for første gang ud om sagen, hvor han befamlede en ung kvinde i en bil og lagde det på Instagram.

Den 21-årige russer kom herefter i massiv modvind efter episoden i december, hvor Haas-teamet kom ham til undsætning med en officiel undskyldning og en offentlig løftet pegefinger.

Siden har Nikita Mazepin ikke forholdt sig til sagen, der har medført stor forargelse blandt en bred skare af mennesker, som følger Formel 1.

I et interview med mediet ESPN kalder russeren sine handlinger for 'forkerte'.

»Først og fremmest er det vigtigt for mig at sige, at mine handlinger i december omkring hele episoden var forkert,« siger Nikita Mazepin og fortsætter:

»Det tager jeg det fulde ansvar for. Det var en lærerig oplevelse for mig, og jeg kan sige, at min viden om den slags sager er meget større, end den var tidligere. Så der er kommet lidt positivt ud af det.«

I interviewet bliver Nikita Mazepin også konfronteret med den kritik, der efterfølgende har været af hans person.

Han understreger dog, at han ikke er skidt person. Det vil dem, der kender ham, kunne bekræfte:

»Jeg forstår dem godt, og de har ret i deres følelser, og jeg opførte mig ikke korrekt. Jeg er ikke stolt af det. Det er vigtigt at lære af det.«

»Folk, som har kendt mig i de seneste 21 år, ved, hvem jeg er. Det er meget svært at være falsk over for folk, og det er jeg langt fra. Jeg kommer til at være mig selv både på og udenfor banen, som jeg altid har været. Jeg har haft mine op- og nedture, men det er en del af livet,« fortæller russeren, der i 2020 debuterer i Formel 1 for Haas-teamet.

Nikita Mazepin har ikke længere kontakt med kvinden, modellen Andrea D'lVal, som han befamlede i bilen i Dubai.