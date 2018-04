Kevin Magnussen og Haas fik en opmuntrende start på 2018-sæsonen i Australiens Grand Prix. Godt nok udgik begge biler, men det skyldtes personlige fejl i to pitstops, da bilerne ellers var placeret som henholdsvis nummer fire og fem.

Haas-bilen har i det hele taget været utroligt hurtig i starten af denne sæson, og nogle mener, at forklaringen har været, at Haas tidligt i 2017 gik i gang med at udvikle på bilen i år. Mens det kostede lidt sidste år, fordi Haas konstant var bagefter i udviklingen, er der langt mere positive udsigter allerede til næste år.

»Regulativerne for næste år ændrer sig ikke. Jeg ved, at de fra sidste år til i år ændrede sig meget lidt, men jeg synes, at vi startede lidt bagefter med bilen, og vi var nødt til at lave nogle store ændringer med bilen,« siger Haas-teamchef Günther Steiner ifølge Autosport og fortsætter:

»I år udvikler vi, og det, vi laver i år, introducerer vi i næste års bil. Det gør vi på en mere normal tidsskala ligesom andre hold,« siger Steiner.

Dermed er der altså godt nyt, hvis Magnussen også sidder i Haas-bilen om et år. For hvis det amerikanske hold med et af de mindre budgetter i Formel 1 kan gøre det så godt med dette års bil, mens de følte sig bagefter de andre teams, så lover fremtiden - med en mere sammenlignelig tidshorisont med de andre hold - mere end lovende.

Samtidig ser Günther Steiner også en udvikling hos hele sit team - fra udviklere til kørere.

»Vi modnede ikke så meget, som vi gerne ville fra 2016 til 2017. Det var op og ned, og vi ved virkelig ikke hvorfor. Det havde vi brug for at fikse, selvom vi gik i den rigtige retning. Og du har brug for folk og nye processer for at fikse det. Det vil tage os lidt mere tid, men jeg er ret sikker på, at vi i år vil blive bedre til det,« siger Günther Steiner.

Haas skal i den kommende weekend se, om bilen nu også er så hurtig, som den har vist sig i både tests og ved det første grandprix. Det sker i Bahrain, når årets andet grandprix køres søndag.