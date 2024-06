Når snakken går på, hvilke kørere der kan bryde gennem lydmuren til Formel 1 til næste sæson, er det især to teenagere fra Formel 2, der bliver talt om.

Men danske Frederik Vesti er fortsat i spil til et sæde i kongeklassen i 2025.

Og han nægter at opgive drømmen om et eventyr i det forjættede land.

Det fortæller han til B.T. og afslører, at han er på blokken hos flere hold.

Frederik Vesti flankeret af Mercedes-teamchef Toto Wolff og reservekører Mick Schumacher. Foto: Hoch Zwei/AP/Ritzau Scanpix

»Det er svært at sige, hvor jeg står, men jeg ved, at jeg er på listen hos flere teams, så der er muligheder,« siger Frederik Vesti til B.T.

Han vil dog ikke ud med, hvilke hold der er tale om.

»Fantasien hos læserne kan nok godt regne ud, hvor der er ledige pladser i Formel 1, og hvor vi arbejder på at komme ind,« fortsætter Vesti og indrømmer, at det ikke kun er hold med Mercedes-motorer, der er oppe at vende.

»Der er muligheder flere steder. Mercedes er ikke afvisende for at give plads til det, hvis muligheden skulle være der. Mercedes er interesserede i at have mig i Formel 1 og give mig den karriere, de har investeret en masse penge i.«

Det danske stortalent, der i år er reservekører for storholdet Mercedes, og hans manager, Dorte Riis Madsen, tager begge med Formel 1-cirkusset til Canada den kommende weekend.

Og det er med ét altoverskyggende formål.

»Vi skal have nogle møder og presse mig ind de rigtige steder. Det er hårdt arbejde, men vi vil gå så langt, som det kræver. Uden tvivl,« siger den 22-årige racerkører.

Når de går ind til møderne, kommer de især til at fremhæve danskerens resultater i fjor.

Og så er vi tilbage ved de to megahypede teenagere i Formel 2: 19-årige Oliver Bearman og 17-årige Andrea Kimi Antonelli.

For selvom de er på alles læber og nærmest lyder til at være sikre på at tage det store spring næste år, mener Frederik Vesti, at han på ét punkt står langt stærkere, end de gør.

»Ingen af de to har i år leveret resultater i Formel 2, der viser, at de skal direkte i Formel 1. Sidste år var jeg den mest vindende kører i Formel 2, og jeg blev nummer to i mesterskabet.«

»Men det viser, hvor megakompliceret det er. Formel 1 er større end bare resultater i Formel 2. Det er svært for fansene at forstå, hvorfor de to skal direkte i Formel 1, hvis de ikke begynder at vinde løb og tage pole position næsten hver weekend,« siger han.

Vesti testede Mercedes' Formel 1-bil i både Mexico og Abu Dhabi i 2023. Foto: Hoch Zwei/AP/Ritzau Scanpix

Det giver Vesti kæmpe motivation at vide, at han har leveret netop det, de to supertalenter har så svært ved lige nu.

»Det er en styrke, jeg skal have med mig og vise frem i Formel 1-paddocken. Jeg skal huske på, hvad jeg formåede sidste år.«

Derfor fortsætter Frederik Vesti og hans bagland med at jagte drømmen.

»Jeg kommer ikke til at give op på Formel 1. Heller ikke, hvis der ikke er plads i 2025. Vi bliver ved med at kæmpe. Vi har kæmpet så hårdt for at nå her til, og jeg har leveret resultater til at komme i Formel 1.«

»Så det vil være en stor fejl at give op nu,« understreger han og hæfter sig ved, at Lando Norris, der nu er en af sportens største stjerner, blev nummer to i Formel 2 ligesom danskeren.

