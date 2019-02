'Ventetiden er snart forbi'.

Sådan lyder det i et tweet fra Haas søndag aften, hvori Formel 1-teamet også skriver, at der bliver tale om at 'en ny æra begynder'.

Billedet, Kevin Magnussens hold har delt, har sort baggrund og teksten er skrevet i guld. De samme farver, som teamets nye navnesponsor Rich Energy har.

Ifølge tweetet fra Haas vil holdets nye bil blive præsenteret den 7. februar, og ifølge flere motorsportsmedier er det ikke tilfældigt, at Haas har valgt at tweete i netop de farver.

Snart bliver det formentlig en bil i sorte og gyldne nuancer, Kevin Magnussen skal køre i. Foto: ANDREJ ISAKOVIC Vis mere Snart bliver det formentlig en bil i sorte og gyldne nuancer, Kevin Magnussen skal køre i. Foto: ANDREJ ISAKOVIC

For det betyder med stor sandsynlighed, at Haas kommer til at præsentere en bil, hvor sort og guld - eller i hvert fald gyldne nuancer - kommer til at dominere.

»Det forventes, at firmaets (Rich Energy, red.) sorte og gyldne farver indgår. Det kommer til at være en drastisk ændring i forhold til de traditionelle grå farver, holdet har brugt, siden de blev en del af sporten i 2016,« lyder det hos motorsportsmediet Crash.

Samme melding kommer fra Autosport, hvor man også forventer, at Haas præsenterer en markant anderledes bil.

»Det forventes at det amerikanske holds bil kommer til at afspejle Rich Energys sorte og gyldne farver, efter samarbejdet blev indgået sidste år,« lyder det hos Autosport.

Alle Formel 1-holdene præsenterer deres bil i løbet af februar.

De fleste gør det dog mellem den 11. og 18. februar, så præsenterer Haas som forventet deres nye bil allerede den 7., vil teamet være det første i Formel 1 til at gøre det.

Årets første vinter-test starter på Circuit Barcelona-Catalunya i Spanien 18. februar.

Her er det planen at Romain Grosjean kører den første dag og Magnussens den anden. Haas planlægger også, at teamets nye testkører Pietro Fittipaldi kører en halv dag i den første vintertest, der afvikles fra 18.-21. februar.