Verdensmesteren i Formel 1, Lewis Hamilton, har givet hånden og sagt undskyld til konkurrenten Max Verstappen.

Det sker, efter at den britiske racerkører under Bahrains Grand Prix var utilfreds med Red Bull-kører Max Verstappens kørsel. Her fik den firedobbelte verdensmester et vredesudbrud og sagde for rullende kameraer.

»Han er sådan et pikhoved.«

Nu har Hamilton dog sagt undskyld til den 20-årige Max Verstappen forud for weekendens grandprix i Kina.

»Det er altid godt at vise respekt, og når jeg nu er lidt ældre (33 år, red.), og så følte jeg, at det var vigtigt at tage den med ham. Så jeg har været henne og give ham hånden og sige: ’Hør, undskyld for sidste løb’. Uanset om det var hans eller min skyld, så betyder det ikke noget. Det hører fortiden til,« sagde Hamilton ifølge skysports.com.

Den forsvarende verdensmester fortæller samtidig, at der var masser af larm omkring dem, da undskyldningen fandt sted, men at den 20-årige kører tog imod den.

Årsagen til balladen skal findes under sidste weekends grandprix i Bahrain, hvor Verstappen pressede Lewis Hamilton af banen, inden de to racere stødte sammen. Det skete allerede på anden omgang, og kort efter måtte 20-årige Verstappen parkere raceren med et punkteret baghjul.

Britiske Hamilton kunne dog køre videre og sikre sig en tredjeplads i sæsonens andet grandprix. Og det var i det såkaldte ‘drivers room’, at udbruddet så kom.

Men allerede dér tog den unge Redd Bull-kører kommentaren med ophøjet ro.

»Han er lige kommet ud af bilen, og så sker sådan nogle ting. Hvis du lige er kommet ud af bilen, er du stadig fuld af adrenalin,« sagde den Max Verstappen ifølge Autosport.

Formel 1-feltet skal igen i ilden i den kommende weekend, når Kinas Grand Prix går i gang. Den første træning finder sted fredag.